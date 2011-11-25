آملیها مزار شهدا را گلباران کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم به صورت ویژه در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ع) و به طورهمزمان با حضور بسیجیان پایگاههای مقاومت در روستاهای آمل برگزار شد.
رئیس اداره بنیاد شهید و امورایثارگران آمل عصر پنجشنبه درگلزارشهدای امامزاده ابراهیم (ع) این شهر با اشاره به اینکه این مراسم همه ساله برگزار میشود، اظهار داشت: در این مراسم عموم مردم شهرستان و به ویژه خانوادههای شاهد و ایثارگر حضور داشتند.
احمد سیفیان تصریح کرد: دراین مراسم در گلزار شهدا برنامههایی نظیر قرائت دعا و غباروبی و نثار گل به شهدا اجرا میشود.
سیفیان با بیان اینکه شهدا پایه گزاران عزت و آبروی ایران هستند افزود: بدون استعانت از آنها هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم و آنها چراغ راه ما هستند.
وی با اشاره به اینکه شهدا همه جا حضور دارند، اظهار داشت: ما بازماندگان آنها هستیم باید با استعانت از ارواح مقدس شهیدان برای پیروزی کامل انقلاب و اهداف ارزشمند آن گام برداریم.
رئیس اداره بنیاد شهید وامور ایثارگران آمل، مزار شهدا را زیارتگاه عاشقان دانست و یادآور شد: مردم انقلابی و همیشه درصحنه آمل با قدرشناسی نسبت به مقام شامخ شهدا حضوری پرشور داشتند.
شهرستان آمل در طول پیروزی شکوهمند انقلاب و جنگ تحمیلی، هزار و24 شهید تقدیم ایران اسلامی کرد.
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