مکانیزه بودن 10 درصد انتخابات/ وابستگان به مجاهدین و مشارکت حق شرکت در انتخابات را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری خود در اهواز اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون 29 انتخابات برگزار شده که انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در روز 12 اسفندماه سال جاری سی امین انتخابات تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود.

وی افزود: در این مدت با وجود تمام تلاشهای عوامل داخلی و خارجی و تبلیغات سوء دشمنان، مشارکت مردمی در انتخابات همواره روند صعودی داشته و اوج این مشارکت در آخرین انتخابات برگزار شده یعنی انتخابات ریاست جمهوری با 85 درصد مشارکت ثبت شد.



مرتضوی عنوان کرد: از ابتدای دولت نهم تاکنون نیز چهار انتخابات برگزار شده که یکی از افتخارات این دولت این است که همه انتخابات برگزار شده در این مدت در مقایسه با انتخابات مشابه گذشته آن با رشد مشارکت مردمی مواجه بوده است.



رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: پیش بینی می کنم انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی نیز در مقایسه با انتخابات مشابه گذشته آن نیز با رشد مشارکت مواجه شود. ما نیز تلاش می کنیم مشارکت مردم در انتخابات افزایش یابد.



مرتضوی در خصوص آخرین فعالیتهای صورت گرفته برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: قصد داریم در این دوره از انتخابات از سیستم مکانیزه استفاده بیشتری نسب به دوره قبل داشته باشیم به همین دلیل، یک نرم افزار در ستاد انتخابات کشور طراحی و تهیه شده تا قادر باشیم انتخابات را به صورت مکانیزه برگزار کنیم.



معاون سیاسی وزیر کشور افزود: البته در این دوره، رای گیری در 10 درصد حوزه های انتخابیه به صورت مکانیزه صورت می گیرد و در سایر حوزه ها انتخابات به صورت سنتی خواهد بود؛ ضمن اینکه در تمامی حوزه ها احراز هویت به صورت سنتی و الکترونیکی (آن لاین و آف لاین) صورت می گیرد تا خطا و اشتباه در احراز هویت تقریبا صفر شود.



مرتضوی، داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را به حرکت در چارچوب قانون دعوت کرد و گفت: به دلیل اینکه قرار است بخشی از افرادی که در رقابتهای انتخاباتی شرکت می کنند خود نماینده مردم در مجلس قانونگذاری ایران شوند باید از همین ابتدا خود را مقید به رعایت قانون کنند.



وی با اشاره به اینکه تاکنون تخلف قابل ملاحظه ای در سراسر کشور از سوی نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی گزارش نشده است، گفت: از همه افرادی که می توانند با حضور خود مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهند دعوت می کنیم آنچه در توان دارند با حضور در عرصه انتخاباتی عرضه کنند.



معاون وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که با وجود در پیش بودن انتخابات مجلس هم اینک استانداری خوزستان بدون معاون سیاسی اداره می شود و آیا این مسئله مشکل آفرین نخواهد شد، گفت: چند گزینه برای تصدی این پست در دست بررسی است که یکی از آنها به زودی انتخاب می شود.



مرتضوی عنوان کرد: البته روند فعالیتهای برگزاری انتخابات مجلس در استان خوزستان متوقف نشده است و مدیر کل سیاسی استانداری در حال رتق و فتق امور است ولی در اینکه باید هرچه سریع تر معاون سیاسی استانداری منصوب شود شکی نیست و ما نیز به دنبال این کار هستیم.



وی در خصوص اداره شدن برخی فرمانداریهای خوزستان توسط سرپرست در آستانه انتخابات مجلس نیز گفت: فرماندار مسجدسلیمان اخیراً تغییر کرد و در جای دیگری مشغول به کار شده است. اما در خصوص فرمانداری دزفول قبول دارم که روند انتخاب فرماندار طولانی شده است. البته در خصوص انتخابات، قانون مدون و جامعی وجود دارد و جای نگرانی از بابت نبود فرماندار در این شهرها نیست.



رئیس ستاد انتخابات کشور در خصوص اینکه نگرانی هایی مبنی بر حذف اصلاح طلبان از انتخابات و تبدیل شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به یک انتخابات تک قطبی نیز گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران ساز و کار انتخابات حزبی و سیاسی محض نیست و ما در اکثریت 207 حوزه انتخابیه خود رقابتهای محلی و منطقه ای و شخصی را شاهد هستیم.



مرتضوی افزود: در گذشته بعد از تشکیل دولتهای جدید و روی کار آمدن مجلس جدید، شاهد تشکیل برخی احزاب بودیم که البته دولتهای نهم و دهم دست به تشکیل حزب نزدند.



وی تاکید کرد: هیچ کس نگفته اصلاح طلبان حق شرکت در انتخابات را ندارند و هرکس می تواند در مبارزات انتخاباتی شرکت کند؛ ولی اعلام می کنیم انتخابات جای قانون شکنان و آنها که صلاحیت لازم را ندارند، نیست.



معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: هر کس می تواند در انتخابات شرکت کند ولی وابستگان به احزاب منحله نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.



مرتضوی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا احزاب منحله به صورت مشخص اعلام شده اند، گفت: احزاب مجاهدین و جبهه مشارکت از احزاب منحله هستند و وابستگان آنها حق شرکت در انتخابات را ندارند. همچنین حزب اعتماد ملی منحل نیست و افراد وابسته به آن می توانند در انتخابات شرکت کنند.



وی در خصوص عمده تخلف انتخاباتی که تاکنون اعلام شده است، گفت: تبلیغات پیش از موعد عمده موارد تخلف گزارش شده است که البته چندان تاثیرگذار نیستند.



رئیس ستاد انتخابات کشور در خصوص زمانبندی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سوم دی ماه فرمان آغاز فعالیتهای انتخابات صادر می شود. یک هفته بعد هیئتهای اجرایی تشکیل و بعد از آن ثبت نام افراد آغاز می شود.



مرتضوی ادامه داد: ثبت نام نامزدها در انتخابات از سوم دی ماه آغاز می شود و تبلیغات انتخاباتی نیز از سوم تا 10 اسفندماه به مدت یک هفته انجام می شود و 12 اسفندماه انتخابات برگزار می شود.



وی در خصوص افزایش تعداد نمایندگان مجلس برای دوره آینده نیز گفت: اگر مجلس تا قبل از صدور فرمان آغاز فعالیتهای انتخاباتی، طرح افزایش تعداد20 نماینده به ترکیب فعلی مجلس را تصویب نکند، این طرح برای این دوره از انتخابات اجرا نمی شود و تعداد نمایندگان افزایش نمی یابد.



معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص احتمال کاهش مشارکت به علت قرار دادن شرط فوق لیسانس برای داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس نیز گفت: به هرحال این قانون در مجلس تصویب شده و ما ملزم به اجرای آن هستیم ولی ما نیز عقیده داریم این شرط یک تهدید برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.



مرتضوی عنوان کرد: ما اعتقاد نداریم هر کس سواد بالاتری داشت نخبه تر است و قدرت قانونگذاری بالاتری دارد.

