680 فیلم منتخب کودک در جشنواره ششم به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره ملی و اولین جشنواره بین المللی فیلم کودکان برای کودکان پنجشنبه شب در مراسمی با حضور سید صادق رضایی، رئیس هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کریمی صارمی دبیرجشنواره، آدوسی معاون فرهنگی کانون، مدیران دستگاههای اجرایی، هنرمندان و کودکان استانهای کشور، مدیران کانون های استانهای البرز، قم، مرکزی، خراسان رضوی، همدان، کردستان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین به کار خود پایان داد.

طیب ملکی پور، مدیرکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان قزوین در مراسم اختتامیه جشنواره گفت: در این جشنواره که اولین تجربه بزرگ استانی ما بود 460 فیلم از ایران و 220 فیلم از کودکان 26 کشور جهان شرکت کردند که در بررسی اولیه 90 فیلم از جهان برای داوری آماده شد.

وی افزود: ویژگی این جشنواره این بود که هم فیلمها توسط کودکان ساخته شده بود و هم داوری ها توسط کودکان و نوجوانان صورت گرفت که کار جدیدی بود که مورد توجه قرار گرفت.

ملکی پور تصریح کرد: برگزاری جشنواره شور و نشاط خاصی به شهر قزوین بخشید و کودکان در کنار خانواده ها توانستند در مدت سه روز برپایی جشنواره فیلمهای مورد پسند خود را ببینند و دنیای کودکی را بار دیگر تجربه کنند.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان قزوین یادآورشد: برگزاری چهار کارگاه تخصصی و رونمایی از کتاب جدید فیلم سازی آسان و راه اندازی سه سایت جشنواره ویژه کودکان و بازدید میهمانان از بناهای تاریخی استان از دیگر ویژگیهای جشنواره قزوین بود.

وی استقبال کودکان و خانواده ها از جشنواره را بسیار خوب عنوان کرد و گفت: سه سالن سینمای اختصاص داده شده به فیلمها در 40 سئانس هم جوابگوی مردم نبود و بارها با درخواست تمدید جشنواره و فیلمها روبرو شدیم.

وی در پایان از مسئولان کانون خواست جشنواره فیلم کودک برای کودک در قزوین بماند و در سالهای اینده نیز این استان میزبان برگزاری آن باشد.