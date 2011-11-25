مشارکت روسیه در خط آهن رشت - آستارا/هزینه 400 میلیون دلاری پروژه

عباس نظری در گفتگو با مهر درباره تکمیل کریدور شمال جنوب و ساخت خط آهن رشت - آستارا اظهار داشت: یکی از مباحث مطرح شده با مسئولان راه آهن کشور روسیه درمورد تکمیل کریدور شمال – جنوب و ساخت خط آهن رشت- آستارا بوده است که این مسیر کشور روسیه را به آب های گرم خلیج فارس و کشورهای هندوستان و جنوب شرق آسیا متصل می کند.

وی افزود: این خط آهن با مشارکت کشورهای ایران، آذربایجان و روسیه ساخته خواهد شد که قرار شده این 3 کشور با یکی از شرکت های مشاور بین المللی قراردادی را منعقد کنند تا مطالعات تجاری طرح انجام گیرد و قرار شد که دراین خصوص جلسه ای میان 3 کشور در یکماه آینده برگزار شود.

مدیرکل دفترسرمایه گذاری و اموربین الملل شرکت راه آهن با بیان اینکه این طرح با روش BOT به انجام می رسد، گفت: در ابتدا باید مسایل تجاری طرح و مدت بازگشت سرمایه مشخص شود.

نظری تصریح کرد: راه آهن سه کشور با شرکت مشاور بین المللی که البته نباید از این کشورهای ذینفع باشد قرارداد می بندند و پروژه به اجرا می رسد.

وی با بیان اینکه امیدواریم با انعقاد این قرارداد، همکاری ایران با کشور روسیه و آذربایجان گسترش بیشتری پیدا کند، بیان کرد: معتقدیم که با توجه به منافع مشترک سه کشورهمکاری های خوبی در این رابطه میان کشورها انجام میگیرد.

مدیرکل دفترسرمایه گذاری و اموربین الملل شرکت راه آهن درباره جزئیات این طرح، اظهار داشت: خط آهن رشت – آستارا به طول 175 کیلومتر و با هزینه 400 میلیون دلار ساخته خواهد شد.

نظری مدت زمان اجرای این پروژه را 2 سال عنوان کرد و گفت: ابتدا باید قرارداد با شرکت مشاور بین الملل منعقد شود و پس از آن می توان جزئیات بیشتری را ارایه کرد.