اعلام آمادگی هنرمندان برای کمک به رکود حاکم بر صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران قول داد که از هنرمندان هنرهای دستی حمایت ویژه ای کند.

محمد حسین فراهانی، ایجاد بازارچه صنایع دستی، پیگیری موضوع حمایت از ایجاد صندوق ملی حمایت از صنایع دستی کشور را از جمله برنامه های این اداره کل دانست.

معرفی برخی از چهره های ماندگار، اساتید و پیشکسوتان صنایع دستی، رفع موانع و مشکلات هنرمندان در بحث بیمه تامین اجتماعی و دریافت گواهی مهارت حرفه ای از جمله خواسته های هنرمندان صنایع دستی بود.

همچنین آنها اعلام کردند که پتانسیل عظیمی در صنایع دستی کشور نهفته است و ما به عنوان قشر قدرتمند اما در بضاعت گرفتار شده آمادگی داریم با سازمان میراث فرهنگی همکاری کنیم تا به اهدافشان در زمینه حمایت از صنایع دستی ایران نزدیک تر شوند و موانع موجود بر سر راه این هنر را به کمک یکدیگر بردارند.

این هنرمندان با توجه به اینکه فراهانی، به تازگی در سمت مدیرکلی میراث فرهنگی استان تهران جای گرفته است ابزار امیدواری کردند که این جلسه بتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات آنان شود.

در جلسه بررسی مشکلات و راهکارهای حوزه صنایع دستی که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران و نمایندگان مجمع ملی صنایع دستی برگزار شد، جم، صادرکننده صنایع دستی، نگینی، استاد هنر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، بختیاری، مدیرعامل مجمع هنرمندان صنایع دستی تهران، نباتی، استاد هنر تراش روی شیشه و ... نیز حضور داشتند.