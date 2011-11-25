جشنواره فیلم "کودکان برای کودکان" در قزوین ماندنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره ملی و اولین جشنواره بین المللی فیلم کودکان برای کودکان پنجشنبه شب در مراسمی با حضور سید صادق رضایی، رئیس هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کریمی صارمی دبیرجشنواره، آدوسی معاون فرهنگی کانون، مدیران دستگاههای اجرایی، هنرمندان و کودکان استانهای کشور، مدیران کانون های استانهای البرز، قم، مرکزی، خراسان رضوی، همدان، کردستان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین به کار خود پایان داد.

سید صادق رضایی، رئیس هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان کشور در مراسم اختتامیه جشنواره گفت: اعتماد خانواده ها به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و استقبال از اولین جشنواره بین المللی فیلم کودک در ایام فعالیت درسی دانش آموزان موجب خرسندی و افتخار است و این کودکان، خانواده ها و مربیان از سرمایه های ارزشمند کانون بشمار می روند.

وی تصریح کرد: هدف کانون از برگزاری جشنواره ها و برنامه های مختلف فقط سرگرمی نیست بلکه کارهای فرهنگی و اسلامی در اولویت همه کارها قرار دارد.

رضایی بیان کرد: مخاطبان کانون کودکان و نوجوانان هستند که برای فعالیت به یک مکان امن و مطمئن نیاز دارند تا نیازهای خود را تامین کنند و خوشبختانه تامین فضای مناسب، مربیان متخصص و کتابهای مفید در کانون موجب جلب اعتماد کودکان و خانواده ها شده است.

40 فعالیت متنوع در کانون پرورش فکری

این مسئول گفت: بیش از 40 نوع فعالیت فرهنگی مختلف در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان سراسر کشور ارایه می شود که برخی فعالیتها مانند قصه گویی، عکاسی و عروسک گردانی به صورت جشنواره دو سالانه برگزار می شود.

وی اظهارداشت: ما اجازه نداریم تا امکانات کودکان را سلیقه ای هزینه کنیم بلکه باید از این سرمایه و تجهیزات به گونه ای استفاده کنیم تا آینده کودکان را بسازیم.

رضایی یادآورشد: اگر بخواهیم تحولی در جامعه صورت گیرد و مسائل دینی عاشقانه و عادلانه در جامعه ترویج و آینده کشور تضمین شود باید بدانیم که این کار لازم است در بخش کودک و نوجوان صورت گیرد و ما نیز مخاطب خود را این گروه تعیین کرده ایم.

وی افزود: در کانون به مخاطب اصلی خود یعنی کودک و نوجوان فکر می کنیم و همه برنامه ریزیهای کانون برای این گروه است لذا دوست داریم برای آنها فیلمی بسازیم که از دیدن آن لذت ببرند و بتدریج به جایگاه بالاتری برسند.

این مسئول گفت: مسائل فرهنگی زنجیروار به هم مرتبط هستند وبرای تضمین بسیاری از کارها مانند مطالعه باید این کار از کانون و در سنین نوجوانی شروع شود.

وی کار کردن در حوزه کودک را بسیار سخت و تخصصی دانست و یادآورشد: باید بتوانیم به دنیای امروز کودک وارد شویم و با شناسایی کودکان و نیازهای آنها نوشتن کتاب، داستان، ساخت فیلم، انیمیشن برای آنها را برای ایجاد تحول فرهنگی بدرستی آغاز کنیم.

کودکان قادرند جشنواره ها را اداره کنند

رضایی اولین جشنواره بین المللی فیلم کودکان برای کودکان در قزوین را تحجربه ارزشمندی ذکر کرد و اظهارداشت: احساس کردیم می توانیم این جشنواره را به کودکان بسپاریم و آن را کودک محور دانستیم لذا هم ساخت فیلم و هم داوری فیلمها را به داوران نوجوان سپردیم و نتیجه خوبی گرفتیم.

رئیس هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان کشور تصریح کرد: مسئولان باید امکانات را در اختیار کودکان مستعد و خوش ذوق قرار دهند و پس از پایان این جشنواره از فردا کار جشنواره بعدی را آغاز کنند و کلید جشنواره دوم را بزنند.

وی گفت: این جشنواره و استقبال مردم نشان داد که می توان سینما را با ساخت فیلم خوب و مخاطب پسند نجات داد و صندلی های آن را تا چند ماه رزرو کرد و دغدغه نمایش نداشت.

رضایی اضافه کرد: باید به مخاطب خود یعنی کودکان و نوجوانان اعتماد کنیم و کارها را به آنها بسپاریم و کانون فقط امکانات را در اختیار انها قرار دهد و ناظر و پشتیبان کار باشد.

جشنواره سه سال در قزوین می ماند

وی با ابراز خرسندی از برگزاری موفق جشنواره اول فیلم کودکان برای کودکان در قزوین یادآورشد: این جشنواره باید سه سال در استان قزوین بماند و دبیرخانه و محل دائمی جشنواره به قزوین منتقل شود زیرا هم مردم خوش ذوق و هنر دوست قزوین لذت حضور با نشاط در سینمای کودک را چشیده اند و هم استاندار از این کار حمایت کرده و هم مدیران کانون بخوبی توانسته اند از عهده میزبانی برآیند که می توانیم در این زمینه سرمایه گذاری کنیم.

وی اظهارامیدواری کرد با پیگیری مسئولان استانی، در سالهای 92 و 94 هم جشنواره فیلم کودک برای کودک در استان قزوین برگزار شود.