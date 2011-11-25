راه آهن مشکل فنی ندارد / هواداران تراکتور می توانند الگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر پنجشنبه پس از آنکه تیمش در دقایق تلف شده دیدار با تراکتورسازی گل مساوی را دریافت کرد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازیکنانم در این بازی خوب کار کردند و تلاش خود را برای کسب سه امتیاز به کار گرفتند اما اگر کمی باهوش تر بودند و اجازه سانتر به بازیکن تراکتور نمی دادند، این دیدار را می بردیم.

وی افزود: البته آقای ترکی با پنالتی که به ضرر ما گرفت و به نظر من اصلا پنالتی درست نبود، اعتماد به نفس بازیکن جوان ما امیر طهمورثی را از بین برد تا از ترس اینکه مبادا دوباره داور اعلام پنالتی کند، نتواند در صحنه گل تراکتور یارگیری کند اما با این وجود، دریافت گل در دقیقه 92 هیچ چیزی از ارزشهای بازیکنان راه آهن کم نکرد و من به این جوانانی که در تیمم بازی می کنند، ایمان دارم و معتقدم که در نیم فصل دوم شرایط تیم ما بهتر خواهد شد.

دایی با ابراز تاسف از دریافت گل در دقایق پایانی تصریح کرد: متاسفانه ما چند بازی پی در پی است که در آخرین دقایق گل می خوریم و بازی برده را مساوی می کنیم که این از شانس بد تیم ماست و مشکل ما اصلا فنی نیست.

وی با بیان اینکه هرگز از نتایج تیم راه آهن در فصل جاری راضی نیست، خاطرنشان کرد: من از نحوه بازی تیمم راضی ام، اما از نتایج و جایگاهی که در آن قرار داریم، رضایت ندارم و خودم هم مانده ام که تیمی مثل راه آهن که فقط سه باخت دارد، چرا باید در رده شانزدهم جدول باشد؟

سرمربی راه آهن ادامه داد: تیمهایی مثل استقلال و همین تراکتورسازی که نتوانسته اند تیم راه آهن را ببرند، حالا در بالای جدول قرار دارند اما تیم ما در پایین جدول جای دارد که البته به نظر من اگر دو بازی را می بردیم، اکنون در اواسط جدول قرار داشتیم.

وی در عین حال کسب تساوی در زمین تراکتورسازی را برای تیمش ارزشمند توصیف کرد و گفت: اگرچه ما در آخرین لحظات برد برابر تراکتورسازی را از دست دادیم اما نتیجه مساوی در تبریز نمی تواند برای ما نتیجه ای بد تلقی شود. ما بازیهای خانگی را که باید می بردیم، نبرده ایم وگرنه کسب یک امتیاز از خانه حریف برای ما خوب است.

دایی در خصوص تشویق شدنش از سوی هواداران تراکتورسازی در طول بازی، یادآور شد: من همیشه به مردم آذربایجان احترام خاصی قائلم چون خودم آذری هستم و به اینجا عرق دارم. به نظر من هواداران تراکتورسازی می توانند برای سایر تماشاگران در ایران الگو و نمونه باشند اما نیاز است که کمی فرهنگ سازی شود تا تماشاگران در تبریز، فرهنگ بالای خود را در ورزشگاه نشان دهند.

در دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و راه آهن شهر ری که به تساوی یک بر یک انجامید، علی دایی بارها از سوی سکونشینان مورد تشویق قرار گرفت.

این دیدار از چارچوب بازیهای هفته چهاردهم لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.