مگر قبل از من تراکتور 10 تا جام آورده بود؟/ باز هم زبان تلخ قلعه نویی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی شامگاه پنجشنبه پس از آنکه تیم تراکتورسازی به زحمت توانست از شکست خانگی برابر راه آهن فرار کند، اظهار داشت: تیم ما در دیدار با راه آهن خوب بازی کرد و بخصوص در نیم ساعت پایانی، یکی از بهترین بازیهای خود در فصل جاری را به نمایش گذاشت اما ما در این دیدار کمی بدشانس بودیم و از سویی نیز حسن رودباریان دروازه بان حریف روز خیلی خوبی را سپری کرد.

وی افزود: ما پس از آنکه پنالتی خود را با بدشانسی از دست دادیم، باید صاحب یک پنالتی دیگر نیز می شدیم که متاسفانه آقای ترکی از اعلام خطای پنالتی دوم برای ما چشم پوشی کرد.

قلعه نویی با تقدیر از بازی خوب بازیکنانش در این بازی یادآور شد: در نیمه اول این دیدار تیم راه آهن هیچ خطر جدی روی دروازه ما نداشت و در مجموع موقعیت های گل ما از تیم حریف بیشتر بود.

وی ادامه داد: حق تیم ما نبود که در بازی با راه آهن به نتیجه مساوی برسیم و من معتقدم که باید با چهار، پنج گل پیروز می شدیم. البته راه آهن تیم خوبی است که در مقابل ما نیز خوب بازی کرد ولی باز هم می گویم که این تیم امروز خوش شانس بود که از تیم ما زیاد گل نخورد.

سرمربی تراکتورسازان در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که "چرا در این دیدار، تشویق های تماشاگران کمی متفاوت تر از قبل بود؟" تاکید کرد: به نظر من این تفاوت کم نبود و من خودم هم نمی دانم که چرا جو ورزشگاه علیه تیم ما بود. مگر تیم تراکتورسازی تا قبل از آمدن من به این تیم، 10 تا جام آورده بود یا قهرمان جام حذفی، لیگ برتر یا جام تخت جمشید شده بود؟ شاید هواداران تراکتورسازی بخاطر اینکه عادت داشتند تیمشان هشتم یا دوازدهم باشد، اکنون با حضور در رده پنجم که آنهم از بالا به پایین بوده، ناراحت هستند.

وی افزود: هواداران زمانی باید ناراحت باشند که تراکتورسازی بد بازی کند و در رده های پایین جدول باشد. آنهایی که شعار "مهدی کیانی" سر می دادند، بدانند که در دو بازی که این بازیکن در ترکیب تراکتورسازی بود، تیم پنج گل خورد!

قلعه نویی با تاکید بر اینکه تیم تحت هدایت او خوب فوتبال بازی می کند، اظهار داشت: ما بر حسب آمار گلهای زده و ایجاد موقعیت روی دروازه حریفان، بهترین عملکرد را داشته ایم و اکثر گلهایی که خورده ایم، روی اشتباهات فردی بوده اما متاسفانه با بردهایی که آورده ایم، توقع از تیم تراکتورسازی در بین هواداران بالا رفته که مقصرش نیز خودمان هستیم.

وی یادآور شد: سیستمی که تیم تراکتورسازی بازی می کند، هیچ تیمی در ایران با آن سیستم بازی نمی کند و ما با میانگین سنی 27 سال، اکثر گلهای خود را از دقیقه 75 به بعد زده ایم که این نشان می دهد که تیم ما خوب بدنسازی کرده است.

سرمربی تیم تراکتورسازی در پایان عنوان کرد: من همیشه به نظر مردم احترام می گذارم اما این را بگویم که مسئول فنی تیم تراکتورسازی من هستم و تصمیمات فنی را خودم می گیرم.

تیم تراکتورسازی در دیدار خانگی برابر راه آهن شهر ری، در دقایق تلف شده نیمه دوم توانست به سختی از شکست فرار کند که این بازی نه چندان خوب تیم تبریزی، موجب شد تا سکونشینان برخلاف همیشه شعارهای انتقادی سر بدهند.