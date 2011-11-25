تشویق کیانی در یادگار امام(ره)/ دایی و تراکتوری ها آشتی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و راه آهن شهر ری یکی از پرحاشیه ترین دیدارهای فصل جاری لیگ برتر بود که بخش عمده این حواشی مربوط به حضور نسبتا کم تماشاگران در ورزشگاه و تشویق مهدی کیانی بازیکن کنارگذاشته شده تراکتورسازی توسط هواداران این تیم بود.

حاشیه های دیدار تراکتورسازی و راه آهن به شرح زیر است:

- قبل از شروع این دیدار، علی دایی سرمربی تیم راه آهن و کریم باقری بازیکن تبریزی و با اخلاق سابق تیم ملی فوتبال کشورمان به شدت از سوی تماشاگران تشویق شدند.

البته کریم باقری در ورزشگاه حضور نداشت و هواداران به واسطه تبریزی بودن و علاقه خود به این بازیکن سابق فوتبال کشورمان، وی را تشویق می کردند. علی دایی هم که پیش از این چندان مورد لطف تماشاگران تبریزی قرار نمی گرفت، در این بازی بخوبی تشویق شد و از اینرو می توان گفت که تراکتوری ها با آقای گل فوتبال جهان آشتی کردند.

- قبل از شروع بازی، سید محمد شروین اسبقیان مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به همراه سردار جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی، اکبر فرج الهی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان و ناصر هوشیار سرپرست ورزشگاه یادگار امام (ره) وارد ورزشگاه شده و از جانبازان و معلولان حاضر در کنار زمین دیده بوسی کردند. تماشاگران نیز این مسئولان ورزشی را مورد تشویق قرار دادند.

- به مناسبت هفته بسیج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بسیجیان شهید، سرمربیان دو تیم تراکتورسازی و راه آهن از سوی مسئولان بسیج ورزش استان مورد تجلیل قرار گرفتند.

- محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه راه آهن شهر ری دقایقی قبل از پایان نیمه اول راهی رختکن این تیم شد.

- پس از به ثمر رسیدن گل تیم راه آهن در دقیقه 42، هواداران تراکتورسازی شروع به تشویق مهدی کیانی کردند.

- در بین دو نیمه، اسکوربورد ورزشگاه که در طول بازی فقط نتیجه و زمان بازی را به نمایش گذاشته بود، گلهای رونالدینیو بازیکن برزیلی سابق بارسلونا را به تصویر کشید.

- در طول بازی، سکونشینان با شعارهای "مهدی با تعصب" و " کیانی کجایی به داد ما بیایی" از عملکرد تیم تراکتورسازی انتقاد کرده و خواستار بازگشت مهدی کیانی به این تیم شدند.

- علی علیزاده در این بازی نیز یکی، دو موقعیت خوب را از دست داد تا هواداران تراکتورسازی بازهم آرفی را صدا بزنند. در یک صحنه نیز هنگامیکه علیزاده با حرکتی جوانمردانه توپ را به بیرون زد، مورد اعتراض شدید تماشاگران قرار گرفت.

- علیرضا عباسفرد مهاجم تیم راه آهن به دلیل زمین افتادن های زیاد، به وقت کشی از سوی تماشاگران متهم شد تا در ادامه، شعار "دایی ضد فوتبال" به گوش برسد.

- در دقیقه 65 این مسابقه، تعداد تماشاگران حاضر در استادیوم 13 هزار نفر اعلام شد که از طریق اسکوربورد به اطلاع حاضران رسید. این تعداد با توجه به حضور پرتعداد تراکتوری ها در بازی های قبلی این تیم، مسئله ای عجیب و غیرقابل پیش بینی بود.

- در اواخر این دیدار، تماشا گران حاضر در این بازی به صورت یکصدا تیم شهرداری تبریز را مورد حمایت خود قرار دادند.

- هنگامی که تماشاگران نام کیانی را صدا می زدند، سید محسن حسینی مدافع شش گله تراکتورسازی با دست به سمت سکوها اشاره کرد و خواستار پایان دادن به این شعارها شد.

- پس از اینکه تراکتورسازی گل مساوی را زد، تعدادی از هواداران این تیم شعار " بازیکن بی غیرت نمی خواهیم" را سر دادند.

- از اواسط نیمه اول تا اواخر بازی، تماشاگران نسبت به قضاوت محسن ترکی داور وسط این دیدار اعتراض داشتند.

- امیر قلعه نویی سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز پس از پایان کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی، دعوت واحد خبر صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی جهت حضور در بخش خبری ساعت 23 شبکه سهند را نپذیرفت.

دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و راه آهن شهر ری با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.