جای خالی فضای نقادانه در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، روند رو به افزایش ارسال جوابیه، توضیح و یا تکذیبیه دستگاه های اداری به محض انتشار گزارش های چالشی و انتقادی به همراه برآشفته شدن مسئولان در مواجهه با خبرنگارانی که فعالیت یک دستگاهی را مورد انتقاد قرار می دهند، بیانگر نبود فضای نقادانه در آذربایجان شرقی و پائین بودن آستانه تحمل کارگزاران دولت است.

واقعیت امر این است که غالب رسانه های آذربایجان شرقی مبتلا به مرض ستایش مسئولان شده اند و از سویی، مقامات مسئول نیز با قرار گرفتن در این فضا، تنها به شنیدن تعریف و تمجید از خود و دستگاه متبوع شان عادت کرده اند.

در این میان، ساختار شکنی برخی رسانه ها و انتشار گزارش هایی متفاوت و چالشی از دستگاه های اداری و یا پخش برنامه های انتقادی از رادیو و تلویزیون محلی موجب شده است این رسانه ها و فعالان آنها به شدت مورد عتاب و خطاب مسئولان قرار گیرند!

در آخرین نمونه از این بی مهری ها، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی که در برنامه چالشی "مطالبه" در شبکه سهند حضور یافته بود علاوه بر واکنش های عجیب و متهم کردن مجری این برنامه به بی اطلاعی از شرح وظایف سازمان تحت مدیریتش، از پاسخگویی کامل به سئوالات مطرح شده شانه خالی کرد!

موضوع قابل تامل در این برنامه، قضاوت آقای مدیرکل درباره برخی مسایل نظیر "حاشیه‌نشینی" و یا به بیان مسئول مذکور "سکونتگاه‌های غیررسمی" بود.

طرح این موضوع در برنامه مطالبه، باعث شد تا وی مجری برنامه را متهم به "بی‌اطلاعی" از شرح وظایف مسکن و شهرسازی کرده و از پاسخگویی کامل به مسائل مربوط به "سکونتگاه‌های غیررسمی" شانه خالی کند!

موضوع از آنجا بالا گرفت که مجری برنامه این منطق را که "بعضی‌ها معتقدند اگر به مناطق حاشیه‌ای یا همان سکونتگاه‌های غیررسمی برسیم، دیگران را هم تشویق به مهاجرت به این مناطق کرده‌ایم" را "منطقی نادرست" دانست.

اگر از منظر رسانه ای به این موضوع بنگریم توهین به یک مجری تلویزیون و بیسواد دانستن او که اجرای یکی از پرمخاطب ترین برنامه های تلویزیونی کانال سهند را عهده دار است، یکبار دیگر پائین بودن آستانه تحمل مسئولان استان را به نمایش گذاشت.

باید اذعان کرد که عدم انتشار گزارش های نظارتی و بازرسی نهادهای مسئول باعث شده است کوچکترین انتقاد توسط رسانه ها، مورد عتاب و خطاب قرار گرفته و برآشفته شدن مسئولان و عکس العمل های غیرمنطقی آنان را سبب شود.

نمونه دیگر واکنش های غیراصولی مسئولان به دنبال انتشار گزارشات انتقادی در حوزه های مختلفی مانند: وضعیت مدارس روستایی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز، سفرهای خارجی مسئولان و ... در خبرگزاری مهر بوده که به جای پاسخی روشن و تلاش برای رفع کاستیها، برای برخی جوابیه های روتین و از سر شانه خالی کردن ارسال شده و برای گزارشات دیگر نیز در حال تدوین است!

به هرحال باید گفت که روال طبیعی مسائل ارتباطی بر این موضوع استوار است که دستگاه های اداری به قدری شفاف سازی کنند که حتی اگر رسانه معاندی بر اساس عناد، اقدام به انتشار مطلب یا گزارشی کند این مطالب و یا گزارش ها خنثی شود.

بی شک ارتباط موثر مسئولان با مخاطبان و فعالان رسانه ای از طریق بهره بردن از انواع کانال های ارتباطی، فرصت سوء استفاده مغرضان از فضای بیمارگونه رسانه ای موجود را از بین خواهد برد.

با وجود اینکه انتقاد و بازنمایی مشکلات و نارسائی ها از رسالت های اصلی رسانه هاست ولی متاسفانه ارتباط با رسانه ها در آذربایجان شرقی حالت تشریفاتی به خود گرفته و مسئولان محلی بر این تصور نادرستند که اگر تعامل مناسب با چند خبرنگار یا فعال رسانه داشته باشند، نباید خبر، گزارش یا مطلب انتقادی از سازمان تحت مدیریتشان منتشر شود.

نکته آخر اینکه اگر باز شدن فضای رسانه ای را یکی از الزامات توسعه و مردم سالاری بدانیم -که چنین است - باید همگان نهایت اهتمام خود را بکار گیرند تا این فضا در عین رعایت مرزهای اخلاقی و حرمت ها، مطلوب تر از هر زمان دیگری شکل بگیرد.