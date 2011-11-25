موزه های تبریز بی دفاع در برابر زلزله/ دیوار موزه آذربایجان ترک خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در جلسه شورای راهبردی دبیر خانه دایمی کنفرانس های مقاوم سازی ایران، با بیان اینکه بناهای تاریخی و موزه های آذربایجان شرقی دربرابر زلزله آسیب پذیرند، افزود: باید راهکارهای مقاوم سازی بناهای تاریخی و موزه ها به عنوان آسیب پذیرترین اماکن دربرابر زلزله توسط اساتید مدعو به سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله و چهارمین کنفرانس مقاوم سازی لرزه ای تبریز ارایه شود.

وی تصریح کرد: راهکارهای مقاوم سازی موزه ها، اماکن تاریخی وبا ارزش مقوله بسیار مهمی است که بایستی به عنوان یک بخش اساسی و مجزا در کنفرانس های مقاوم سازی گنجانده شود.

محمدی با بیان اینکه احتمال وجود زلزله نه قابل اثبات است و نه انکار، بیان کرد: وقوع زلزله در شهر وان ترکیه باعث شده تا ترک هایی در دیوار موزه آذربایجان ایجاد شود و این مسئله نشان می دهد که باید هر چه سریعتر به فکر مقاوم سازی این بناها با راهکارهای جدید بود.

وی درمورد اهمیت حضور سفیر ژاپن در سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله تبریز، اظهار داشت: میراث فرهنگی آذربایجان شرقی ارتباط مناسبی با اساتید ژاپنی دارد به طوریکه سال گذشته کنفرانسی با حضور آن اساتید و با همکاری دانشگاه تربیت معلم آذربایجان برگزار شد و راهکارهای مرمت بازار تبریز توسط این اساتید پس از بررسی های متعدد ارایه شد.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی اضافه کرد: حضور سفیر ژاپن در این سمپوزیوم می تواند قدم ارزنده دیگری باشد تا با عقد تفاهم نامه های همکاری دیگر تجربیات ژاپنی ها در خصوص مسایل مختلف علی الخصوص مرمت و احیای آثار تاریخی به کشور منتقل شود.

شایان ذکر است تراب محمدی در حاشیه سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله تبریز نشست ویژه ای با سفیر ژاپن جهت عقد تفاهم نامه همکاری خواهد داشت.

گفتنی است سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله به عنوان یکی از پیش برنامه های چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، ششم آذر سال جاری توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس های مقاوم سازی کشور و با همکاری دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در کلانشهر تبریز برگزار می شود.