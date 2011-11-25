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۴ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۸

سرهنگ فرامرزی خبر داد:

سرقت دسته جمعی مغازه های یک پاساژ در تبریز!

سرقت دسته جمعی مغازه های یک پاساژ در تبریز!

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی از دستبرد عده ای سارق به پاساژ تجارت واقع در خیابان فردوسی تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صمد فرامرزی  اظهار داشت: در اولین ساعات بامداد امروز بدنبال اعلام سامانه 110 مبنی بر وقوع سرقت  در پاساژ تجارت واقع در خیابان فردوسی  تبریز بلافاصله رئیس پلیس آگاهی استان و فرمانده پلیس تبریز به همراه کارآگاهان اداره آگاهی  و کارشناسان کلانتری در محل حضور یافته و بررسی همه جانبه موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .  

وی گفت: سارقان با استفاده از سهل انگاری و بی توجهی نگهبانان شخصی پاساژ و ضعف حفاظت فیزیکی محل به داخل پاساژ راه یافته و اقدام به سرقت وجوه نقدی از تعدادی از مغازه های پاساز کرده اند.

فرامرزی افزود: موضوع این سرقت تحت  اقدام کارآگاهان آگاهی بوده  و نتیجه متعاقبا به آگاهی شهروندان تبریزی  خواهد رسید.

کد مطلب 1468625

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