سرقت دسته جمعی مغازه های یک پاساژ در تبریز!

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صمد فرامرزی اظهار داشت: در اولین ساعات بامداد امروز بدنبال اعلام سامانه 110 مبنی بر وقوع سرقت در پاساژ تجارت واقع در خیابان فردوسی تبریز بلافاصله رئیس پلیس آگاهی استان و فرمانده پلیس تبریز به همراه کارآگاهان اداره آگاهی و کارشناسان کلانتری در محل حضور یافته و بررسی همه جانبه موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .

وی گفت: سارقان با استفاده از سهل انگاری و بی توجهی نگهبانان شخصی پاساژ و ضعف حفاظت فیزیکی محل به داخل پاساژ راه یافته و اقدام به سرقت وجوه نقدی از تعدادی از مغازه های پاساز کرده اند.

فرامرزی افزود: موضوع این سرقت تحت اقدام کارآگاهان آگاهی بوده و نتیجه متعاقبا به آگاهی شهروندان تبریزی خواهد رسید.