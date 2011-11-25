به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت شامگاه پنجشنبه سوم آذرماه در تالار وحدت برگزار شد. در ابتدای این مراسم و بعد از گزارش حسین پارسایی دبیر این دوره از جشنواره، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مقاومت و پایداری را فقط مختص هشت سال جنگ تحمیلی ندانست.



وی ادامه داد: در این باره اهل قلم باید خاطرات و حوادث جنگ را بیشتر بنویسند. در قالب‌های گوناگون زیبایی‌ها تجلی پیدا می‌کند. هنوز در کشورهای اروپایی که درگیر جنگی بودند به بازماندگان دوران جنگ احترام می‌گذارند و از آنها یاد می‌کنند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: برپایی چنین برنامه هایی مانند جشنواره تئاتر مقاومت یک ضرورت است. کاری که هنر می‌تواند بکند هیچ ابزار دیگری چنین تأثیرگذاری ندارد. طبیعی است که آثار با تخیل و دخل و تصرف‌هایی تولید شوند، اما اگر به واقعیت هم نزدیک شوند جذاب خواهند بود.



حسینی از هنرمندان تئاتر خواست تا به فکر بین‌المللی شدن جشنواره باشند و تمرکز خود را روی کشورهای تونس، یمن، مصر، لیبی، عراق و افغانستان بگذارند و شعاع و دامنه کار را وسیع تر کنند.

در ادامه مراسم جوایز به این ترتیب اهدا شد:



الف) موسیقی:



هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی از آقای"وحید هوشیانی" آهنگساز نمایش "مرگ ناصری" تقدیر به عمل آورد.



موسیقی برگزیده:



تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی به آقای "محمد فرشته نژاد" آهنگساز نمایش "قصه تابلوی زرد" اهدا شد.

ب) طراحی صحنه:



هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی آقای " میثم نوبریان" طراح صحنه نمایش" کُنار" قدردانی به عمل آورد.



طراحی صحنه برگزیده:



تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال جایزه نقدی به طراح صحنه نمایش "ماه مهر از سال 60"، مریم حاتمیان حقیقی رسید.



ج) بازیگری خردسال:



هیئت داروان با اهدای لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی از دو بازیگر خردسال زیر تقدیر به عمل آورد:

مائده علی آبادی بازیگر خردسال نمایش "رویای تفتیده"

سالار نجفیان بازیگر خردسال نمایش "آفتاب از میلان طلوع می کند"



د) بازیگری زن



هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدی از هر کدام از بازیگران زیر تقدیر به عمل آورد:



گیتی قاسمی بازیگر نمایش "آفتاب از میلان طلوع می کند"

نسیم ادبی بازیگر نمایش "قصه شبنمی که چشم می بست و آغوش می گشود"

نرگس امینی بازیگر نمایش "اسب عصاری"

شاهده خدادادی بازیگر نمایش"مرگ ناصری" و"بوی باروت، طعم خاک"



بازیگر برگزیده زن:



تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 25 میلیون ریال جایزه نقدی به شقایق فتحی بازیگر نمایش "ماه مهراز سال 60" رسید.



ه) بازیگری مرد:



هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 12میلیون ریال جایزه نقدی از هر کدام از بازیگران زیر تقدیر به عمل آورد:



امین طباطبایی بازیگر نمایش "برگشتن افتخار آمیز مردان جنگ "

حامد اویسی بازیگر نمایش "ماه مهر از سال 60 "

تینو صالحی بازیگر نمایش "اسب عصاری "

فرزین صابونی بازیگر نمایش "قصه شبنمی که چشم می بست و آغوش گشود" و"خاموشی دریا "



بازیگر برگزیده مرد:



تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 25 میلیون ریال جایزه نقدی به شهرام حقیقت دوست بازیگر نمایش "خاموشی دریا" اهدا شد.



و) کارگردانی:



هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدی از هر کدام از بازیگران زیر تقدیر به عمل آورد:



نیما دهقان کارگردان نمایش "خاموشی دریا"

میلاد نیک آبادی کارگردان نمایش "اسب عصاری"

علی برجی کارگردان نمایش "ماه مهراز سال 60"



کارگردان برگزیده:



تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون ریال جایزه نقدی آرش دادگر کارگردان "برگشت افتخار آمیز مردان جنگی" اهدا شد.



ز) نمایشنامه نویسی:



هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و پرداخت مبلغ 15میلیون ریال جایزه نقدی از هر کدام از نویسندگان زیر تقدیر به عمل آورد:



رئوف دشتی نویسنده نمایش "کُنار"

کاوه مهدوی نویسنده نمایش "اسب عصاری"



نمایشنامه نویس برگزیده:



تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون ریال جایزه نقدی به محمدباقر نباتی مقدم نویسنده نمایش " ماه مهر از سال60 "

رسید.



هیئت داوران سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت در بخش صحنه ای، نمایشهای پیشنهادی خود را برای ارزیابی وانتخاب در سی امین جشنواره بین الملل تئاتر فجر، بدون در نظر گرفتن الویت به شرح زیر معرفی کرد:

1. نمایش "ماه مهر از سال60"

2. نمایش "خاموشی دریا"

3. نمایش "قصه شبنمی که چشم می بست و آغوش می گشود"

4. نمایش "بازگشت افتخار آمیز مردان جنگی"



منتخب مردمی:



در بخش های کودک و نوجوان وعروسکی سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت ستاد برگزاری پس از شمارش آرای اخذ شده از تماشاگران بخش های کودک و نوجوان و عروسکی جشنواره، ضمن قدردانی از گروه نمایش "یکی نه، صد تا ماهی کوچولو" نوشته و کار فریبا چوپان نژاد از گرگان، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال به عنوان کمک هزینه اجرای عمومی در شهرستان محل تولید به نمایش "شبی در دنیای نقاشی ها" بابک رستم زاده از ارومیه تقدیم کرد.



آرای هیئت داوران بخش خیابانی جشنواره تئاتر مقاومت:



الف) موسیقی:



هیئت داوران در این بخش بدون در نظر گرفتن اولویت دو تقدیر داشت:



لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال جایزه نقدی به محمد باقر صاد آهنگساز نمایش "آخرش که چی" از اصفهان

لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال جایزه نقدی به هادی لشگری آهنگساز نمایش" تا آسمان" از تهران



ب) طراحی صحنه:



هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال جایزه نقدی از مصطفی کولیوندی طراح صحنه نمایش "به خاطر بسپارم" از دهلران تقدیر به عمل آورد.



ج) بازیگری زن:



هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال جایزه نقدی از هر کدام از بازیگران زیر تقدیر به عمل آورد:



نرگس خاک کار بازیگر نمایش "پازل" از ملایر

فاطمه مهدی آبادی بازیگر نمایش "پرده برداری" از کرمانشاه



بازیگر برگزیده زن:



دیپلم افتخار و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدی به راضیه ده پائینی بازیگر نمایش "مترسک" از ورامین اهدا شد.



د) بازیگری مرد:



هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال جایزه نقدی از بازیگران زیر تقدیر به عمل آورد:



مسعود روستا بازیگر نمایش "پازل" از ملایر

سید محمود موسوی بازیگر نمایش "جان فاطمه صدات در نیاد" از تهران



تقدیر ویژه هیئت داوران:



لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی به حمید سعادت فر بازیگر نمایش "بابا مدارکتو بده" از خوی



بازیگر برگزیده مرد:



دیپلم افتخار و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدی به فرامز قلیچ خانی بازیگر نمایش "مث خواب دم صبح" از تهران



ه) کارگردانی:



هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی به هادی کیانی کارگردان نمایش "آخرش که چی" از اصفهان



تقدیر ویژه:



لوح تقدیر و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدی به نرگس خاک کار کارگردان نمایش "پازل" از ملایر



کارگردان برگزیده:



دیپلم افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدی به فرامرز قلیچ خانی کارگردان "مث خواب دم صبح" از تهران



و‌) طرح و ایده:



هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی از هر کدام از نویسندگان ذیل تقدیر به عمل آورد:



سعید ذبیحی طراح وایده پرداز نمایش خیابانی" پرده برداری" از کرمانشاه

هادی کیانی طراح وایده پرداز نمایش خیابانی" آخرش که چی" از اصفهان

فرامرز قلیچ خانی طراح و ایده پرداز "مث خواب دم صبح" از تهران

طرح و ایده برگزیده:



دیپلم افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدی به مژگان معقولی و پیام عزیزی به خاطر طرح وایده نمایش "غرامت جنگی"

جایزه ویژه ستاد برگزاری:



ستاد برگزاری جشنواره با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدی از نمایش "هیس" به کارگردانی امیر حسین شفیعی به دلیل اجرای اثری خلاقانه، متناسب با ظرفیت های نمایش خیابانی وهمچنین موفقیت در جذب مخاطب با موضوع بیداری اسلامی قدردانی به عمل آورد.



نتایج آثار منتخب مسابقه نمایش نامه نویسی سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت:



هیئت انتخاب مسابقه نمایشنامه نویسی بدون در نظر گرفتن اولویت از نمایشنامه نویسان زیر با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی تقدیر به عمل آورد:پ



1- نویسنده نمایشنامه " ثمن "عباس جانفدا

2- نویسنده نمایشنامه " برادر ها می میرند" رسول بانگین

3- نویسنده نمایشنامه " هفت سین سال شصت وسه " علی میرزا عمادی

4- نویسنده نمایشنامه " شش لشکرک"علی اکبر شفائیان

5- نویسنده نمایشنامه " اینجا جای دیگری است " علیرضا حنیفی