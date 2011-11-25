6 کودک قربانی جنایت جدید آمریکا/ بمباران منازل مردم در جنوب افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر از کابل، مقامات افغان، کودکان را قربانیان این حمله جدید غربی ها اعلام کرده اند.



بر اساس این گزارش، در حمله هوایی نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، بار دیگر منازل مردم هدف حملات جنگنده های غربی قرار گرفت که در نتیجه هفت غیر نظامی جان باختند.

مقامات پلیس قندهار این رویداد خونین را تایید و نیروهای ناتو را به کشتن غیر نظامیان متهم کرده اند.

در همین راستا حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز بار دیگر این حمله را محکوم کرده و از فرمانده عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در کشورش در این زمینه توضیح خواسته است.

نیروهای ناتو به رهبری آمریکا کشته و زخمی شدن افرادی را تایید، اما تنها به ذکر این نکته بسنده کردند که درباره جزئیات این حادثه تحقیق می کنند.

درهمین راستا "نیاز محمد سرحدی "فرماندار شهرستان ژیری به خبرنگار مهر گفت : این رویداد در روستای "سیاه چاه" شهرستان ژیری ولایت قندهار به وقوع پیوسته است.



بنابه اظهارات این مقام افغان، هر چند هدف این حمله طالبانی بود که می خواستند در برخی مناطق بمب جاسازی کنند، اما در نتیجه حمله بی هدف ناتو، خانه های مردم بیگناه مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه شش کودک که در منطقه در حال بازی بودند، جان باختند.



بارها حکومت افغانستان خواهان هماهنگی بهتر ناتو با دولت این کشور در زمینه حفظ جان افراد غیر نظامی شده بود، اما این روند همچنان ادامه دارد.