شورای موسیقی کلاسیک ایران جلوی انحراف ها را می گیرد

داود گنجه ای ضمن بیان این مطلب با ابراز خوشحالی از تشکیل شورای تخصصی موسیقی کلاسیک ایران در دفتر موسیقی وزارت ارشاد در خصوص کم و کیف فعالیت این شورا به خبرنگار مهر، گفت : پیش از تشکیل این شورا تنها یک شورای تخصصی وجود داشت که غیر از موسیقی کلاسیک انواع دیگر موسیقی مانند پاپ ، مقامی و غیره را نیز بررسی می کرد ولی با تشکیل این شورا بررسی عملکرد موسیقی سنتی ایران به طور مجزا میسر شده است.

قائم مقام خانه موسیقی در ادامه افزود : بسیار خوشحالم که پس از 30 سال که در وزارت ارشاد هستم از بررسی و قضاوت درباره انواع دیگر موسیقی به خصوص موسیقی پاپ رهایی یافتم چرا که مسائل غیر فنی آن نه در تخصص من بود و نه می توانستم به راحتی به انواع آثاری که تولید می شد جواب منفی بدهم و در مقابل جمعیت عظیمی از جوانان با انگیزه و علاقمند موسیقی پاپ قرارداشتم که با هزار امید و آروز در این عرصه فعالیت می کردند بنابراین این نوع موسیقی نیاز به نگاه تخصصی ویژه دارد .

این ردیفدان موسیقی در ادامه صحبت های خود با اشاره به لزوم بررسی موسیقی کلاسیک ایران به طور تخصصی افزود : موسیقی ردیف دستگاهی ایران با پشتوانه های فرهنگی و تاریخ علمی غنی در حال حاضر وجود دارد و این هنر نسل به نسل با دقت و ریز بینی اهالی فن و اساتید موسیقی حفظ و نگهداری شده است و خوشبختانه در حال حاضر هم توسط پیشکسوت های این فن مورد حمایت قرار گرفته است و هریک از هنرمندان با توجه به بضاعت خود در این عرصه فعالیت می کند .

عضو شورای عالی موسیقی در پاسخ به این سئوال که آیا نظارت در عرصه موسیقی ، انواع آثار تلفیقی را نیز شامل می شود گفت : من شاگرد مکتب برومند هستم و موسیقی بدون هویت به هر شکلی که در قالب موسیقی سنتی ایران و موسیقی دستگاهی مطرح شود را به هیچ عنوان نمی پذیرم از همین رو هر نوع موسیقی که خارج از چارچوب موسیقی دستگاهی باشد و یا به نام این نوع موسیقی انواع دیگری از آثار ارائه شود مورد پذیرش من نیست ؛ به خصوص که در چند وقت اخیر شاهد اجرای انواع موسیقی به نام موسیقی دستگاهی بودیم و در نهایت تاسف باید متذکر شوم که برخی از اساتید موسیقی ایران و یا افراد با تجربه در عرصه موسیقی ایرانی دست به اجرای آثاری از این دست می زنند.

گنجه ای با اشاره به کنسرت اخیرگروه موسیقی همنوازان حصار گفت : این کنسرت یکی از اجراهایی بود که به نام تلفیق، نوع دیگر از موسیقی را ارائه داده بود و متاسفانه فرزند استاد شجریان که برای من بسیار عزیز است نیز آواز این کنسرت را اجرا کرد ؛ زمانی حساسیت بر نوع عملکرد این خواننده موسیقی ایرانی ایجاد می شود که بدانیم نام استاد مسلم آواز ایران محمدرضا شجریان را پشتوانه خود دارد استادی که در موسیقی ایران خوش درخشیده و پیروان بسیاری دارد بنابراین نباید به این پیشینه غنی فرهنگی ، با اجراهایی نازل خدشه وارد کرد .

وی در پایان افزود : من به عنوان کسی که بخش عمده ای از عمر خود را صرف هنر اصیل موسیقی ایرانی کرده ام ایجاد هر نوع انحراف در این هنر به منظور کسب شهرت و یا کسب درآمد را راه به خطا رفتن می دانم ؛ ضمن اینکه به آزادی و نوآوری در این حرفه بسیار اعتقاد دارم اما معتقدم که به اشتراک گذاشتن سلیقه های شخصی در اجرای عمومی اشتباه است و دخل و تصرف در ماهیت این موسیقی ناروا است.