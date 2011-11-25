پیشگامان یزد رده نهم لیگ برتر دوچرخه سواری کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات تیم دوچرخه سواری پیشگامان مقام دهم از جدول یازده تیمی را کسب کرد و در نهایت پس از پایان مرحله سوم، جایگاه نهم لیگ برتر کشور را از بین 12 تیم به دست آورد.

بر اساس این گزارش، رده بندی مرحله سوم لیگ برتر دوچرخه سواری کشور به این شرح است که تیم دانشگاه آزاد با 1435 امتیاز، تیم پیکان تهران با 1202 امتیاز، تیم صنعت مس کرمان با 1129 امتیاز، تیم گاز زنجان با 1054 امتیاز، تیم ترافیک تهران با 1021 امتیاز، تیم نیروی هوایی با 813 امتیاز، تک اسپرت کرج با 746 امتیاز، تیم جوانه گلپایگان با 742 امتیاز، تیم شهرداری قزوین با 657 امتیاز، تیم پیشگامان کویر یزد با 634 امتیاز، تیم پاس همدان با 502 امتیاز رده بندی شدند.

در رده بندی تیمی مجموع سه مرحله رقابتهای لیگ برتر دوچرخه سواری نیز تیم دانشگاه آزاد با 4250 امتیاز، تیم صنعت مس کرمان با 3100 امتیاز، تیم پیکان تهران با 3093 امتیاز، تیم ترافیک تهران با 2586 امتیاز، تیم نیروی هوایی با 2480 امتیاز، تیم جوانه گلپایگان با 2451 امتیاز، تیم گاز زنجان با 2251 امتیاز، تیم تک اسپرت کرج با 2110 امتیاز، تیم پیشگامان کویر یزد با 1747 امتیاز، تیم شهرداری قزوین با 1522 امتیاز، تیم پاس همدان با 1400 امتیاز و تیم سورن تبریز با 399 امتیاز رده بندی شدند.

در این دوره از مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری 11 تیم باشگاهی شامل دانشگاه آزاد، مس کرمان، جوانه گلپایگان، پیکان تهران، تک اسپرت کرج، ترافیک تهران، نیروی هوایی، گاز زنجان، پیشگامان کویر یزد، شهرداری قزوین و مقاومت همدان حضور داشتند.

تیم پیشگامان با سید معزالدین سیدرضایی، سیدمحمد مهدی سیدرضایی،مسعود زارع، امیرحسین شجاعتی، ابوالفضل زارع زاده و ناصر رضاوی به مربیگری حسن فولاد در این لیگ شرکت کرد.

حسن آریانفر نیز به عنوان مکانیسین تیم پیشگامان را در مرحله سوم لیگ دوچرخه سواری کشور همراهی کرد.

مسابقات مرحله سوم از سوپر لیگ دوچرخه سواری کشور به مدت سه روز در رشته های پیست و استقامت برگزار شد و ربکابزنان در مواد اسپرینت، اومنیوم، دور حذفی و تعقیبی تیمی به رقابت پرداختند.

تیم دوچرخه سواری پیشگامان برای دومین مرحله متوالی در لیگ کشور حضور دارد و توانسته در مرحله قبل به دو مدال برنز توسط سید معزالدین سیدرضایی دست یابد.