انتقاد از نمایندگان و استاندار خط قرمز نیست/ رسانه ها برخی مسئولان را بیدار کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن حیدریان شامگاه پنج شنبه در نخستین هم اندیشی مطبوعات غرب کشور اظهار داشت: انتقاد سازنده مطبوعات باعث تسریع در توسعه کشور و همچنین رفع کاستی ها در جامعه می شود و انتقاد خبرنگاران از مسئولان و مدیران دولتی به هیچ عنوان خط قرمز نظام اسلامی نیست.

وی ادامه داد: امروز فرهنگ نامناسبی در میان بعضی از مسئولان دولتی حاکم شده و تا رسانه ای کوچکترین انتقاد را از یک سازمان دولتی انجام می دهد سریع این انتقاد به نام انتقاد از نظام گذاشته می شود که این روند نگران کننده و نیازمند بازنگری جدی در بین مدیران دستگاه ها و سازمان های دولتی در سطح کشور و استانهاست.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر شماری از مسئولان خوابند و باید با انتقادهای سازنده رسانه های جمعی بیدار شوند و البته فعالان رسانه های جمعی به ویژه مطبوعات محلی نیز باید در کنار انتقاد سازنده و دلسوزانه، راهکارهای لازم را برای رفع مشکلات ارائه کنند.

وی گفت: بدون شک نمی توان از خدمات قابل توجه نظام اسلامی به مردم در استانهای مختلف به ویژه مناطق غرب کشور چشم پوشی کرد ولی باید به این نکته مهم هم توجه داشت که کاستی ها در این استانها زیاد است و رسانه ها با پرداختن به این کاستی ها می توانند زمینه را برای خدمت گذاری بهتر به مردم فراهم کنند.

حجت الاسلام حیدریان افزود: رسانه های جمعی در عصر حاضر از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و ما نیز باید از این قدرت برای مقابله با دسیسه ها و توطئه های دشمن در قالب جنگ نرم به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توطئه های جدید دشمن بر علیه نظام اسلامی در قالب جنگ نرم اشاره کرد و یادآور شد: بدون شک خبرنگاران افراد پیشگام در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن به شمار می روند و باید در این راه از تمامی توان خود به خوبی بهره برداری کنند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان اظهار داشت: هدف اصلی دشمن در جنگ نرم حمله به باورها و اعتقادات دینی مردم است و در این راه ایجاد تغییر در افکار و اندیشه های مردم کشورمان نیز به عنوان دیگر توطئه دنبال و پیگیری می شود.

حجت الاسلام حیدریان گفت: در جنگ سرد دشمن کاملا در جبهه حضور داشت و با ادوات نظامی و جنگی به مقابله با کشورمان اقدام می کرد ولی در جنگ نرم سربازان اصلی دشمن ابزارهای فرهنگی و هنری هستند و به همین دلیل ایستادگی در این جبهه بسیار سخت و نیازمند تفکر و بصیرت است.