مدیران دولتی در کردستان از انتقادات رسانه های جمعی استقبال می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه پنج شنبه در نخستین هم اندیشی مطبوعات غرب کشور در سنندج اظهار داشت: تمامی مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان از انتقادات رسانه های جمعی و خبرنگاران استقبال می کنند و انتظار می رود که این روند به یک فرهنگ در سطح جامعه تبدیل شود.

وی ادامه داد: بدون شک با انتقادات سازنده و دلسوزانه خبرنگاران رسانه های جمعی می توان بخش زیادی از خواسته ها و انتظارات مردم را از دستگاه های دولتی به خوبی مشاهده و نسبت به تامین این نیازها اقدام کرد و به همین دلیل همواره بر توجه مدیران به این امر مهم تاکید شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: بدون شک مدیران سازمانها و ادارات دولتی در استان کردستان خالی از اشکال نیستند و به همین دلیل از خبرنگاران رسانه های جمعی انتظار می رود که این کاستی ها را در قالب انتقاد و توصیه مطرح کنند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری یادآور شد: برگزاری انتخابات بهترین فرصت برای رسانه های جمعی است تا ضمن آگاهی بخشی به مردم زمینه را برای مشارکت حداکثری در انتخابات فراهم کنند.

وی با اشاره به لزوم تلاش مطبوعات و نشریات محلی در راستای افزایش اعتماد عمومی به نظام گفت: رسانه های جمعی به ویژه مطبوعات نقش مهمی را در راستای افزایش اعتماد عمومی به نظام بر عهده دارند و این نقش و رسالت در استانهای مرزی کشور بیشتر از دیگر نقاط ایران اسلامی است.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان کردستان در پایان با اشاره به وجود ضعف های مشهود در حوزه اطلاع رسانی در این استان بیان کرد: بدون شک ضعف در حوزه اطلاع رسانی در استان کردستان مشهود است و ما نیز باید تلاش کنیم که این نقاط ضعف را برطرف کنیم.