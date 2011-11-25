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۴ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۱

خولیو ولاسکو:

بسیار خوشحالم/ آرژانتین تیم قدرتمندی است

بسیار خوشحالم/ آرژانتین تیم قدرتمندی است

سرمربی تیم والیبال ایران از پیروزی مقابل آرژانتین در رقابت های جهانی ابراز خوشحالی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز در مرحله دوم رقابت های جهانی و انتخابی المپیک با نتیجه 3 بر 2 (15-25، 25-21، 24-26، 25-16، 15-12) از سد آرژانتین گذشت.

تیم ایران فردا استراحت می کند و روز یکشنبه مقابل آمریکا دیدار خواهد کرد.

خولیو ولاسکو در نشست خبری پس از پایان این دیدار اظهار داشت: این پیروزی بسیار ما را خوشحال کرده است. آرژانتین از قدرت بالایی برخوردار است. سیستم دفاعی ما در این دیدار بسیار خوب جواب داد.

وی در ادامه ضمن تمجید از عملکرد خوب مهدوی افزود: مهدی در این دیدار، هم خوب بازیسازی کرد و هم در دفاع عالی بود.

کد مطلب 1468636

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