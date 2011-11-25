عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- تظاهرات ضد رژیم در عربستان سعودی به خشونت کشیده شد.
- وب سایت "گلوبال ریسرچ" در گزارشی نوشت : آمریکا و اسرائیل از تروریستها در سوریه حمایت مالی می کنند.
- دامنه اعتراضات ضد نظام سرمایه داری به برخی از بانکهای بزرگ این کشور از جمله سیتی بانک، چس و برادوی نیویورک رسید.
- پاکستان اعلام کرد علیه حملات موشکی آمریکا در مناطق قبیله نشین به شورای حقوق بشر سازمان ملل شکایت می کند.
- مردم مصر نیز امروز جمعه برای پیگیری خواسته های خود تظاهرات میلیونی برگزار می کنند.
- وزارت بهداشت مصر اعلام کرد تعداد کشته های حوادث میدان التحریر قاهره و استانهای دیگر به 41 نفر افزایش یافته است.
-"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد هرگز اجازه نخواهیم داد اسلامگرایان مخالف اسرائیل در مصر منطقه را اشغال کنند.
- مغربی ها امروز جمعه برای انتخاب نمایندگان پارلمان به پای صندوق های رای می روند.
-م ردان مسلح در شمال مالی دو زمین شناس فرانسوی را ربودند.
- موریتانی شورای انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت.
-"محمد شریف بسیونی" رئیس کمیته به اصلاح کمیته حقیقت یاب وابسته به رژیم بحرین مدعی شد در بحرین چیزی به نام انقلاب وجود ندارد.
- در سه انفجار عراق 67 نفر کشته و زخمی شدند.
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