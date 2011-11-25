عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- تظاهرات ضد رژیم در عربستان سعودی به خشونت کشیده شد.

- وب سایت "گلوبال ریسرچ" در گزارشی نوشت : آمریکا و اسرائیل از تروریستها در سوریه حمایت مالی می کنند.

- دامنه اعتراضات ضد نظام سرمایه داری به برخی از بانکهای بزرگ این کشور از جمله سیتی بانک، چس و برادوی نیویورک رسید.

- پاکستان اعلام کرد علیه حملات موشکی آمریکا در مناطق قبیله نشین به شورای حقوق بشر سازمان ملل شکایت می کند.

- مردم مصر نیز امروز جمعه برای پیگیری خواسته های خود تظاهرات میلیونی برگزار می کنند.

- وزارت بهداشت مصر اعلام کرد تعداد کشته های حوادث میدان التحریر قاهره و استانهای دیگر به 41 نفر افزایش یافته است.

-"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد هرگز اجازه نخواهیم داد اسلامگرایان مخالف اسرائیل در مصر منطقه را اشغال کنند.

- مغربی ها امروز جمعه برای انتخاب نمایندگان پارلمان به پای صندوق های رای می روند.

-م ردان مسلح در شمال مالی دو زمین شناس فرانسوی را ربودند.

- موریتانی شورای انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت.

-"محمد شریف بسیونی" رئیس کمیته به اصلاح کمیته حقیقت یاب وابسته به رژیم بحرین مدعی شد در بحرین چیزی به نام انقلاب وجود ندارد.

- در سه انفجار عراق 67 نفر کشته و زخمی شدند.