کرسی تلاوت قرآن در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور معاون فرهنگی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، معاون دانشجویی فرهنگی و جمع کثیری از دانشجویان و اساتید، کرسی تلاوت قرآن شامگاه پنجشنبه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.

حسین جلاهی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این مراسم با تقدیر از حضور گسترده و استقبال پرشور افراد در مراسم تلاوت قران گفت: بهترین معرف قرآن مجید خود قرآن است که آن را نور و کتاب مبین معرفی کرده است



وی افزود: خداوند بوسیله قرآن،همگان را به راه سلامت و سعادت راهنمایی می کند.



جلاهی، میزبانی کرسی تلاوت دانشجویی توسط معاونت دانشجویی و مرکز قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی مازندران را در راستای تحقق اهداف منشور توسعه قرآنی خواند و افزود: تعمیق فرهنگ غنی قرآن کریم و سیره ائمه معصومان از اهداف این کرسی تلاوت قران کریم است.



وی با تقدیر از زحمات تمامی دست اندرکاران این جمع قرآنی با اشاره به استقبال بالای دانشجویان، اساتید و مردم شهرستان ساری از این مراسم گفت: تلاش می شود هر ترم یکی از این محفل های نورانی تلاوت قرآن در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شود.

در این مراسم قاریان ممتازی همچون سید صادق مسلمی از پنج نفر برتر قاریان جهان اسلام ، پیمان ایازی حافظ کل قرآن و نهج البلاغه، کریم منصوری از قاریان بین المللی به تلاوت قرآن پرداختند.