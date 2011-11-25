جایگاه خبرنگاران رسانه های جمعی در کشور مناسب با فعالیت آنها نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فریدون معتمدیان شامگاه پنج شنبه در نخستین هم اندیشی مطبوعات غرب کشور اظهار داشت: متاسفانه به دلیل نبود قانونی شفاف و جامع، شان و جایگاه خبرنگاران و فعالان رسانه های جمعی در کشور متناسب با میزان فعالیت های آنها نیست.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه تاکنون وعده های مختلفی برای بازنگری در قانون مطبوعات کشور اعلام شده است ولی تا این لحظه این وعده ها جنبه عملیاتی به خود نگرفته و خبرنگاران رسانه های جمعی به ویژه مطبوعات محلی در استانها با مشکلات و نارسایی های مختلفی مواجه هستند.

رئیس خانه مطبوعات استان کرمانشاه با اشاره به اتخاذ برنامه های سلیقه ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور گفت: طی چند سال اخیر اساسنامه خانه مطبوعات استانها چندین بار تغییر کرده و هر فردی که مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می شود بر اساس نوع سلیقه و دیدگاه خود این اساسنامه را تغییر می هد و این خود یکی از ضعف های جدی در حوزه قانون مطبوعات است.

معتمدیان با اشاره به دیگر مشکلات رسانه ها و مطبوعات محلی در استانهای غرب کشور افزود: مسائل و مشکلات مالی یکی از مهمترین دغدغه های فعالان این عرصه در غرب کشور است که البته عدم توزیع مناسب و عادلانه یارانه های دولت نیز خود به چالش جدی در این عرصه تبدیل شده است.

وی در پایان عنوان کرد: انتظار می رود که برگزاری نشست های این چنین در بین استانهای غرب کشور که مسائل و دغدغه های مشترکی دارند زمینه را برای شناسایی مشکلات فراهم کرده و در کنار آن مسئولان و متولیان نیز به فکر رفع این نیازها و دغدغه ها باشند.