طرح وارنیش فلوراید دندان های کودکان در یزد اجرا شد

حسن فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ویژه کودکان سه تا شش سال است و در همه مراکز بهداشتی و درمانی سطح استان یزد که دارای واحد بهداشت دهان و دندان باشند، اجرا می شود.

وی با اشاره به نحوه اجرای این طرح افزود: در این طرح ماده بر روی دندان کودکان قرار می گیرد که بعد از شش تا هشت ساعت فلوراید آزاد می کند و در نهایت از پوسیدگی دندان کودک پیشگیری می کند.

فتوحی بیان داشت: با توجه به اینکه ماده اصلی آن ماده ای چسبنده است و روی سطح دندان چسبیده می شود، باعث می شود که کودک این ماده را قورت ندهد و مشکلی برایش پیش نیاید.

وی با بیان اینکه طرح وارنیش فلوراید برای دومین بار در استان یزد اجرا شده است، ادامه داد: این طرح در سال دو مرتبه در ماه های اردیبهشت و آبان با فاصله شش ماه انجام می شود.

فتوحی همچنین یادآور شد: با توجه به ریسک پوسیدگی دندان در کودکان می توان از این ماده در سال سه تا چهار مرتبه استفاده کرد.

کارشناس مسئول بهداشت دهان ودندان مرکز بهداشت استان یزد با بیان اینکه سال گذشته 12 هزار کودک سه تا شش سال در این طرح زیر پوشش قرار گرفتند، عنوان کرد: همزمان با این طرح برای کودکان شش ماهه تا سه ساله مسواک انگشتی به صورت رایگان در اختیار خانوده ها قرار می گیرد.

فتوحی اظهار داشت: خانوده ها می توانند برای تهیه مسواک انگشتی به مراکز بهداشتی و درمانی که دارای واحد بهداشت دهان و دندان هستند، مراجعه کنند.

کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت استان یزد با بیان اینکه این طرح نیز برای کودکانی که در مهد کودک نیستند نیز اجرا می شود، یادآور شد: خانوده ها برای اجرای این طرح باید به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

وی همچنین عنوان کرد: همزمان با اجرای این طرح، شناسنامه ثبت وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان سه تا شش سال صادر می شود.

فتوحی همچنین ارجاع خانواده ها برای خدمات مورد نیاز کودک اعم از پیشگیری و سایر خدماتی که باید دریافت کنند را نیز از دیگر برنامه های این طرح عنوان کرد.