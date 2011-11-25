انتشار مطبوعات محلی کردستان با پول توجیبی/صدقه های دولت کارساز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله قادری شامگاه پنج شنبه در نخستین هم اندیشی مطبوعات غرب کشور اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر نشریات و مطبوعات محلی در استان کردستان با مشکلات مختلفی مواجه هستند و تقریبا اکثریت مطبوعات محلی در این استان با کمترین امکانات چاپ و منتشر می شوند.

وی ادامه داد: نداشتن دفتر و محل کار مناسب در کنار ضعف های جدی در حوزه های مالی و همچنین نبود حمایت های کافی از سوی دولت باعث شده است که وضعیت مطبوعات محلی در استان کردستان به هیچ عنوان متناسب با شان و جایگاه فعالان این عرصه نباشد.

مشاور فرهنگی استاندار کردستان گفت: امروز در این استان به غیر از هفته نامه سیروان که به دلیل سابقه زیاد و طولانی و همچنین حمایت های سازمان همیاری شهرداری های به صورت منظم چاپ و منتشر می شود دیگر مطبوعات محلی در کردستان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و علیرغم تمامی اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکنون این مشکلات رفع نشده است.

شناسایی و قبول نقاط ضعف زمینه را برای بهبود شرایط فراهم می کند

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان افزود: بیان مشکلات فعلی در حوزه مطبوعات و رسانه های جمعی در استان مبنی بر این نیست که اقدامات و خدمات فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان طی یک سال و نیم اخیر نادیده گرفته می شود ولی باید به این نکته هم توجه کرد که شناسایی و قبول نقاط ضعف زمینه را برای پیگیری بهتر این مسائل فراهم می کند.

قادری در ادامه با اشاره به عدم نظارت های صورت گرفته بر فعالیت های رسانه ای در فضای مجازی استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه امروزه در فضای مجازی عده ای افراد بدون هویت و با استفاده از اعتبارات کیلوی از سوی سازمان های خاص به دنبال بیان خواسته های مردم در استان کردستان هستند.

مدیریتی بر فضای مجازی و رسانه های بی هویت در کردستان اعمال نمی شود

وی با انتقاد از این روند افزود: افرادی که امروز مدافع خواسته ها و نیازهای مردم استان کردستان هستند به هیچ عنوان از وضعیت این استان اطلاع و آگاهی ندارند و ادامه این روند به هیچ عنوان برازنده استان و مردم مرزدار این خطه از ایران اسلامی نیست و باید نسبت به ساماندهی آن اقدام کرد.

مدیر مسئول هفته نامه سیروان یادآور شد: فعالیت های گسترده رسانه ای در فضای مجازی و با نام کردستان در حالی ادامه دارد که این فعالیت ها دارای هیچ گونه مجوزی نیستند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی باید با قاطعیت در این حوزه ورود پیدا کرده و نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.

یارانه های پرداختی به نشریات محلی در کردستان شفاف نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شفاف نبودن یارانه های پرداختی به نشریات محلی به ویژه در استان های غرب کشور عنوان کرد: مشکل اصلی مطبوعات در غرب کشور مسائل مالی است و امروز یارانه ها پرداختی از سوی دولت که بیشتر شبیه صدقه است نمی تواند این مشکلات را برطرف و ساماندهی کرد.

قادری در پایان خواستار تلاش جدی دولت و متولیان برای رفع مشکلات و تامین نیازهای مطبوعات محلی در استان های غرب کشور به ویژه کردستان شد و افزود: خود فعالان عرصه مطبوعات نیز باید در راستای رفع این مشکلات مشارکت و همراهی داشته باشند.