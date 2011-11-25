طرح های نیمه تمام ورزشی کرمان پیگیری می شوند

عباس ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استاندار کرمان دستور پی گیری این مصوبات را داده است و پیگیری ساخت استخر قهرمانی و سالن 6 هزارنفری مجموعه ورزشی فجر نیز در همین طرحها قراردارد.

وی یادآورشد: ثبت نام برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت والیبال در روزهای آتی انجام می شود و کسانی که واجد شرایط ریاست هیئت هستند می توانند کاندیدا شوند.

وی گفت: یکی از دلایل برگزاری مجمع والیبال فقدان رئیس هیئت والیبال و وجود مسائل و مشکلاتی که تیم والیبال دارد، است.

وی در ادامه گفت: جلسه ای با حضور مدیرورزش استان و برخی اعضای هیئت والیبال جهت بررسی مشکلات تیم والیبال گذاشته شدکه قرار شد مبلغی پول بیشتر به هیئت داده شود تا مشکلات تیم را حل کنند وبرخی مشکلات بازیکنان نیز حل شد.

ارجمند اظهار داشت: تا یکی دو هفته آینده انتخابات مجمع والیبال برگزار می شود.

وی یکی از دلایل حذف تیم های کرمانی از لیگ را نبود اسپانسر در کنار ورزش دانست و گفت: خود هیئتها باید پی گیر جذب اسپانسر باشند چرا که اداره کل نمی تواند همه تیم ها را به اسپانسر وصل کند.

وی افزود: هیئتها و دولت در عرصه ورزش حرفه ای به هیچ وجه نمی توانند وارد شوند و مسئولین تیم ها باید به دنبال حامی بخش خصوصی باشند.