داوران کشتی مازندران نیازمند تلاش و توجه بیشتری هستند

اکبر طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری دوره های مختلف آموزشی و حضور در جلسات تمرینی باشگاه های کشتی مازندران می تواند نقش زیادی در ارتقا دانش فنی و تاکتیکی داوران ایفا کند.

وی افزود: این طرح که در برخی شهرهای مازندران برگزار می شود، باید تبدیل به هدف و برنامه هیئت کشتی مازندران شود تا از این طریق داوران مازندرانی با فنون و مسائل کشتی که می تواند به آنها در انجام داوری بهتر کمک کند، آشنا شوند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی به رقابتهای کشتی جام شهید هاشمی نژاد اشاره کرد و گفت: داوریهای انجام شده در این مسابقات تاکنون مورد رضایت تمام تیم ها و کشتی گیران بود که امیدواریم این روند تا پایان مسابقات تداوم یابد.

نهمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام شهید هاشمی نژاد با رقابت 120 کشتی گیر، در چهار وزن اول در سالن ورزشی شهید هاشمی نژاد بهشهر در حال برگزاری است.

در این مسابقات، تیمهای ارمنستان، نیروی زمینی ارتش، کرمانشاه، توابع تهران، خراسان شمالی، فرش مشهد، البرز، گیلان، ایلام، لرستان، گیلان، اصفهان، خوزستان و بهشهر به مدت دو روز با هم رقابت می کنند.