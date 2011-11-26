تولید اتانول صنعتی از ضایعات خرما توسط محققان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس کمال فیروزه ای - مجری طرح با بیان اینکه این شرکت فعالیت های خود را با ایده محوری تولیدات ترکیبات شیمیایی و بیولوژیکی در شهرک علمی و تحقیقاتی آغاز کرد، افزود: با تحقیقاتی که صورت گرفت موفق به تولید سنگهای رنگی با استفاده از نانو فناوری، پوششهای ضد خوردگی و تولید اتانول شدیم.



وی تولید اتانول (الکل) از ضایعات کشاورزی را از دیگر دستاوردهای این شرکت نام برد و اظهار داشت: در کشور سالانه ضایعات کشاورزی زیادی تولید می شود که تبدیل به کود می شود. در این پروژه توانستیم با استفاده از این ضایعات اتانول تولید کنیم.



فیروزه ای با اشاره به فرایند تولید اتانول خاطرنشان کرد: در این فرایند با استحصال ضایعات خرما ماده شیمیایی با ارزشی را به نام اتانول تولید کنیم که دارای کاربردهای فراوانی است.



مجری طرح با تاکید بر اینکه تنها 10درصد از اتانول مصارف پزشکی دارد، ادامه دارد: اتانول تولید شده دارای کاربردهایی در زمینه های تولید حشره کش ها، اسپری های خوش بو کننده، تولید اتیل استات، صنایع غذایی، صنایع رنگ و رزین و لاستیک سازی و عطر سازی دارد.



مدیرعامل شرکت دانش بنیان "فراتک" به مزایای اتانول تولید شده اشاره و اضافه کرد: فرایند تولید سازگار با محیط زیست است و از ضایعات کشاورزی به جای تبدیل شدن به کود، ماده ارزشمند برای کاربردهای صنایع شیمیایی و پزشکی تولید می شود.



فیروزه ای تدوین 8 دانش فنی استراتژیک شیمیایی را از دیگر دستاوردهای این شرکت ذکر کرد و گفت: این شرکت توانست در پانزدهمین کنفرانس بین المللی پارکهای علمی جایزه طلایی انجمن پارکهای علمی آسیایی را از آن خود کند.