مقابل ایران به مشکل برخوردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز در مرحله دوم رقابت های جهانی و انتخابی المپیک با نتیجه 3 بر 2 (15-25، 25-21، 24-26، 25-16، 15-12) از سد آرژانتین گذشت.

سرمربی آرژانتین در نشست خبری پایان این دیدار اظهار داشت: در همه ست ها بازی بسیار دشواری مقابل ایران داشتیم. بازی بسیار سختی بود. تیم ما در حمله مشکل داشت. ضمن اینکه دفاع روی تور و توپگیری ما هم خوب کار نکرد. آمیزه همه اینها منجر به شکست مقابل ایران شد.

آرژانتین روز یکشنبه در دور سوم رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی المپیک با برزیل دیدار خواهد کرد.