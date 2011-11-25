  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۲

سرمربی آرژانتین:

مقابل ایران به مشکل برخوردیم

مقابل ایران به مشکل برخوردیم

"خاویر وبر" گفت تیم تحت رهبری وی در دیدار مقابل ایران به مشکل برخورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز در مرحله دوم رقابت های جهانی و انتخابی المپیک با نتیجه 3 بر 2 (15-25، 25-21، 24-26، 25-16، 15-12) از سد آرژانتین گذشت.

سرمربی آرژانتین در نشست خبری پایان این دیدار اظهار داشت: در همه ست ها بازی بسیار دشواری مقابل ایران داشتیم. بازی بسیار سختی بود. تیم ما در حمله مشکل داشت. ضمن اینکه دفاع روی تور و توپگیری ما هم خوب کار نکرد. آمیزه همه اینها منجر به شکست مقابل ایران شد.

آرژانتین روز یکشنبه در دور سوم رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی المپیک با برزیل دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 1468646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها