"جمعه سیاه" در سراسر آمریکا/ هشدار معترضان درباره تعطیلی بنادر غربی

جنبش تسخیر وال استریت از دو ماه پیش در نیویورک و مقابل بورس وال استریت آغاز شده و اکنون به سراسر جهان کشیده شده به طوری که در روزهای اخیر شاهد تظاهرات ضد سرمایه داری در کشورهایی همچون ژاپن، یونان، پرتغال، ایتالیا، کره جنوبی، استرالیا و اسپانیا بودیم که این تظاهرات در برخی از کشورها به خشونت کشیده شد و پلیس نیز شمار زیادی از معترضان را بازداشت کرد.

افزایش میزان بیکاری در ایالات متحده، کاهش دستمزدها، سوء مدیریت، سیاستهای جنگ طلبانه دولت، تبعیض و بی عدالتی و مشکلات اقتصادی باعث شد تا آمریکایی ها به خیابانها آمده و شعارهایی را علیه عملکرد دولتمردان خود سر دهند.

معترضان به نظام سرمایه داری قصد دارند امروز جمعه تحت عنوان "جمعه سیاه" در بسیاری از شهرهای آمریکا دست به تظاهرات زده و اعتراض خود را به سیستم ناکارآمد اقتصادی اعلام کنند.

با وجود اقدامات خشونت بار پلیس علیه معترضان و استفاده از گاز فلفل و جمع آوردی اردوگاهها، تظاهرات کنندگان نیویورکی از برپایی تظاهراتی در میدان "مکیز هرالد" شهر منهتن در ساعت 13:30 به وقت محلی خبر دادند.

همچنین پس از آنکه نمایندگان معترض جنبش تسخیر لس آنجلس مذاکره با مقامات این شهر را برای انتقال چادرهای خود به مکانی دیگر رد کردند، پلیس این شهر یک مهلت یه هفته ای را به معترضان برای ترک چادرهایشان داد و درباره اقدامات خشونت بار و توسل به زور در صورت بی توجهی به این فرامین هشدار داد.

از سوی دیگر اعتراضات در چند روز گذشته به برخی از شعبات بانکهای بزرگ آمریکا از جمله سیتی بانک، چیس و شعبه "برادوی" نیویورک رسید و معترضان با برگزاری تظاهراتی اعتراض خود را به اعطای وثیقه به بانکها ابراز کرده و خواستار اجرای طرح های دولت برای اشتغال زایی شدند.

از سوی دیگر شماری از معترضان نیویورکی روز گذشته در پارک زاکوتی تجمع کرده و جشن شکرگزاری خود را در میان شعارهای ضد سرمایه داری برگزار کردند و به توزیع غذا در میان فعالان گرسنه و عابران پرداختند.

این در حالی است که این مراسم با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و پلیس اوکلند با حمله ور شدن به سوی معترضان تلاش بسیاری را برای بازداشت این افراد کرد.

معترضان جنبش تسخیر اوکلند نیز با پخش این تصاویر در شبکه اجتماعی توییتر سبب برانگیخته شدن خشم دیگر تظاهرات کنندگان شدند و معترضان جنبش تسخیر اوکلند پس از آن از تصمیم خود برای تعطیلی تمام بنادر سواحل غربی در روز 12 دسامبر (21 آذر) خبر دادند.

نمایندگان جنبش تسخیر اوکلند هدف از برگزاری این تظاهرات را نشان دادن همبستگی خود با تظاهرات ضد سرمایه داری در سراسر آمریکا اعلام و تاکید کردند رفتار خشونت آمیز پلیس سبب توقف جریان اعتراضات نمی شود و معترضان تا زمان دستیابی به اهداف خود تلاش می کنند.

همزمان با سرکوب خونین معترضان، اعضای جنبش تسخیر دانشگاه دیویس کالیفرنیا نیز اعلام کردند که در پی یک اعتصاب عمومی در اعتراض به رفتار خشونت آمیز پلیس و کاهش بودجه آموزشی در روز 28 نوامبر هستند.

شبکه خبری آسوشیتد پرس نیز در مطالعه ای اعلام کرد تظاهرات جنبش تسخیر در 18 شهر آمریکا 13 میلیون دلار هزینه برای سرویسهای شهری و عمومی در برداشته است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشتری انرژی برای اجرای حالت منع رفت و آمد عمومی و نظارت بر تظاهرات و ترک معترضان از اردوگاههایشان صرف شده است.

همچنین پیش از رای گیری پارلمان پرتغال درباره تدابیر ریاضت طلبانه جدید، اتحادیه های کارگری روز گذشته در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب عمومی زدند و سبب اختلال در پروازها و وسایل حمل و نقل عمومی شدند.

پس از موافقت صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا برای ارائه بسته کمکی 78 میلیارد یورویی (110 میلیارد دلاری) به پرتغال در اوایل سال 2011، دولت میزان دستمزدها را کاهش و مالیاتها را افزایش داد.

پرتغال پس از یونان و ایرلند سومین کشور در منطقه یورو است که گرفتار مشکلات اقتصادی و بحران بدهی بوده و در پی کسب کمکهای اعطایی بیشتر است.

این تظاهرات در حالی برگزار می شود که "اولی رهن" کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا روز گذشته در یک سخنرانی در هلسینکی هشدار داد بحران منطقه یورو به دیگر کشورهای این منطقه نیز سرایت می کند.

وی ضمن ابراز امیدواری درباره دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران بدهی منطقه یورو در نشست اتحادیه اروپا در ماه دسامبر گفت: اوضاع کنونی منطقه یورو بسیار جدی است و زمان دستیابی به راه حل نسبی این بحران از دست رفته است.