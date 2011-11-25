مس سرچشمه برای نجات از وضعیت فعلی نیاز به حمایت مسئولان دارد

مراد حاج جعفری در گفتگو با خبرنگارمهراظهارداشت: با توجه به اینکه هر دو تیم مس کرمان و مس سرچشمه نماینده فوتبال استان هستند باید با دید عدالت گونه به آنها توجه کرد.

وی تصریح کرد: تیم مس سرچشمه نتوانسته است در این نیم فصل آنگونه که باید کار کند که دلیل آن هم دیر بسته شدن تیم است که در نتیجه یارگیری خوبی نداشته و فرصت کافی برای آماده سازی را از دست دادند.

وی با اشاره به اینکه باید به تیم فرصت بازسازی داد گفت: تیم سرچشمه مربی و بازیکنان خوبی دارد و با کمی تغییرات در نیم فصل قوی تر می شود و می تواند در ادامه کار از حق خود و از شان فوتبال استان دفاع کند.

وی ادامه داد: البته اینکه برخی افراد مطرح می کنند که تیم سرچشمه در کرمان غریب است و میهمان است، درست نیست چرا که هیئت فوتبال برای بازیهای هر دو تیم به یک اندازه تلاش می کند و هوادارن شاید به دلیل نتایج تیم هاست که زیاد در ورزشگاه حضور نمی یابند.

وی افزود: منکر این قضیه که سرچشمه در ورزشگاه خودش بهتر نتیجه می گیرد نیستم، اما در شرایط فعلی باید گفت سرچشمه بیشتربه فرصت بیشتر برای تقویت خود نیاز دارد.

حاج جعفری یادآورشد: این مسئله که صدا وسیمای کرمان در پخش بازیهای مس کرمان و مس سرچشمه عدالت را رعایت نکرده چیزی در این باره متوجه نشدم اما اگر مسئله درست باشد، دوستان باید در دیدنسبت به دو تیم تجدید نظر کنند.

وی با حمایت از فوتبال بانوان استان گفت: ازتیم های شهرداری بم و فریکو سیرجان تشکر می کنیم چرا که مایه افتخار فوتبال استان شدندولی اگر نمی توانیم بازیهای تیم ها را ببینیم یا به سری به آنها نمی زنیم دلیل برعدم حمایت نیست.

وی افزود: اگر حمایت های هیئت فوتبال نبود ، شاید تیم بم برای حضورش در لیگ دچار مشکل اساسی می شد.