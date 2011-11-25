سرعت بالا مهمترین عامل حوادث ترافیکی در یزد/ موتورسواران در صدر حوادث

محمدحسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هر سال هفته سوم نوامبر از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان هفته حوادث قربانیان حوادث ترافیکی نامگذاری می شود زیرا حوادث ترافیکی شایع ترین علل مرگ و میر در جهان ایران و یزد است به نحوی که این حوادث بیشتر قشر فعال و پویای جامعه را درگیر می کند.

وی ادامه داد: روزانه 14 هزار نفر در دنیا به علت حوادث ترافیکی جان خود را از دست می دهند.

نجفی با تاکید بر اهمیت این موضوع بیان داشت: به لحاظ اهمیت این موضوع تمام کشورهای دنیا در صدد پیشگیری از پیدایش این حوادث برآمده اند.

وی دومین علت مرگ و میر در ایران را حوادث ترافیکی عنوان کرد و گفت: به طور طبیعی در یزد نیز حوادث ترافیکی مهمترین علت مرگ و میر شناخته شده است که بعضا معلولیت ها و آسیب های اجتماعی ناگواری را در پی دارد و این مهم خود معضل بزرگی در یزد است.

نجفی همچنین با اشاره به حوادث ترافیکی به عنوان مهمترین علت مرگ و میر در یزد اظهار داشت: حوادث ترافیکی در جاده های روستایی یزد رتبه 13 و در شهر رتبه 27 رابه خود اختصاص داده اند.

نجفی با اشاره به کاهش 13 درصدی آسیبهای اجتماعی ناشی از حوادث ترافیکی در سال گذشته در کشور گفت: این در حالی است که در شش ماه اول سال جاری این آمار در یزد سه درصد رشد داشته است.

وی سرعت بالا، عدم توجه به قوانین و علائم راهنمایی و رانندگی، رانندگی هنگام خواب آلودگی را از مهمترین علل بروز حوادث ترافیکی در یزد برشمرد و افزود: خواب آلودگی رانندگان یزدی در جاده های بین شهری مهمترین علل بروز حوادث در جاده های بین شهری است.

نجفی به منظور پیشگیری از این گونه حوادث توصیه کرد: رانندگان با سرعت مطمئن رانندگی کنند، همچنین بیش از ظرفیت خودرو، سرننشین سوار نکنند.

وی همچنین با تاکید بر بستن کمربند ایمنی توصیه کرد: تا حد امکان سعی شود در سطح شهر از وسایل نقلیه عمومی استفاده شود.

نجفی با اشاره به اینکه 54 درصد حوادث ترافیکی سال 89 در یزد متعلق به موتورسواران است، یادآور شد: 12درصد حوادث متعلق به عابران پیاده، 34 درصد مربوط به خودروسواران و 54 درصد نیز متعلق به موتوسواران است.

وی همچنین اظهار داشت: 40 درصد مرگ و میر حوادث ترافیکی یزد ناشی از حوادث موتوسواران است.