دوچرخه سواران بسیجی مازندران به یاد شهدا رکاب زدند

سرپرست گروه دوچرخه‌ سواران میاندرود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گروه دوچرخه‌ سواری با 15دوچرخه سوار از عصر پنجشنبه با زیارت گلزار شهدای میاندورود حرکت خود را آغاز و در پایان حرکت خود برای شرکت در مراسم یادواره در مراسم ششمین یادواره شهدای ورزشکار سپاه کربلای مازندران در این مراسم حضور یافتند.

سید رضا حسینی افزود: اعضای این گروه در مسیر حرکت به آمل، گلزارهای شهدای شهرستانهای ساری، قائم شهر و بابل و آمل را زیارت و قبور مطهر شهدا را گلباران کردند.

وی ادامه داد: اعضای این گروه در مجموع حدود 80 کیلومتر از این مسیرها را با دوچرخه رکاب زدند.

سرپرست گروه دوچرخه‌ سواران میاندرود ادامه داد: دوچرخه سواران این گروه از فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران به مناسبت هفته بسیج قدام به این کار فرهنگی کردند.

حسینی اظهار داشت: ورزشکاران به نوبه خود در کنار سایر اقشار جامعه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج حاضر هستند و اعلام کنند که برای دفاع از کیان مملکت جمهوری اسلامی ایران همواره در سنگر مقابله با دشمنان حاضر هستند.

وی تاکید کرد: ورزشکاران به عنوان افرادیکه در مسیر امام (ره) بوده و در دوران مختلف با حضور در صحنه‌های گوناگون همراهی خود را با رهبری انقلاب به اثبات رساندیم، امروز با همان نگاه در مسیر روشن رهبری با آرمانهای امام راحل(ره) بیعت می‌کنند.

وی یادآورشد: اعضای این گروه پیش از این یک بار با دوچرخه به کربلا و چندین سال متوالی به مناسبت هفته بسیج و رحلت امام خمینی(ره) به مشهد مقدس و تهران اعزام شدند.