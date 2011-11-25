تیم فوتسال فراز قم حریف کاوه زرند کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بعد از قرعه کشی و اعلام برنامه دیدارهای هفته نخست از سوی سازمان لیگ کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، از امروز جمعه چهارم آغاز می‌شود.



تیم فوتسال فراز قم در مسابقات امسال در حالی استارت کار خود را برای حضور در دیدارهای فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور زده است که بازی اش در هفته نخست به میزبانی تیم فوتسال کاوه زرند کرمان به انجام می رسد.



نماینده فوتسال استان قم در حالی امروز جمعه چهارم آذر‌ماه در سالن اختصاصی تیم فوتسال کاوه زرند کرمان میهمان این تیم است که تا آخرین روز مهلت نقل وانتقالات لیگ برتر فوتسال اقدام چندانی در راستای جذب مهره های کلیدی نکرده است و با بازیکنان جوان و جویای نام بومی در فوتسال استان قم گام به فصل جدید لیگ دسته اول می گذارد.



در آستانه فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور، نا آماده بودن تیم فوتسال فراز خبر خوبی برای فوتسال قم به نظر می رسد زیرا لیگ دسته اول فرصت مغتنم بسیاری از استان ها برای کسب جواز صعود به لیگ برتر فصل آینده باشگاه های کشور اما نمایندگان قم در سال های اخیر هرگز به این موضوع توجه نکرده و همواره حضور یک تیم از قم در لیگ دسته اول با چالش های فراوانی مواجه بوده است.



بر اساس تصمیم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور با شرکت 16 تیم برگزار خواهد شد و همانند چندین دوره قبل امسال نیز تیم های در دو گروه هشت تیمی بازی های خود را در مرحله گروهی برگزار می کنند.



در حالی که بازهای تیم ها به شکل دوره ای برگزار می شود تا دو تیم برتر هر گروه جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست بیاورند، تیم فوتسال فراز نماینده استان قم نیز با عده ای جوان جویای نام در این دوره برای حضور در مرحله نهایی تلاش می کند.



فراز قم در مسابقات مرحله گروهی لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور با تیم هایی نظیر فولاد ماهان نوین اصفهان، کاوه زرند کرمان، صدرای شیراز، بنیاد مسکن شیراز و چند تیم دیگر تازه وارد به لیگ دسته اول همگروه شده است.



فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور در حالی در آستانه آغاز شدن قرار دارد که در سال گذشته تیم‌های فوتسال میثاق تهران و شهرداری ساوه از گروه‌های دو گانه جواز صعود به لیگ برتر را به دست آورده‌اند.