اصلاح قانون کار پس از 21سال/ احتمال اتمام مذاکرات تا روزهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، 6 سال پیش در زمان فعالیت دولت نهم اصلاح موادی از قانون کار برای به روزرسانی قانون و رفع نواقص آن مطرح شد. از آن زمان تاکنون روند اصلاح قانون کار با کندی فراوان هر از چندگاهی مطرح و دنبال شده است.

21 سال پیش هم قانون کار پس از کش و قوس های زیاد در مجلس به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون این قانون مورد استفاده قرار گرفته است، هرچند فعالان و کارشناسان این حوزه معتقدند هیچگاه در دو دهه اخیر قانون کار نتوانسته است به صورت کامل به اجرا گذاشته شود.

موارد مهمی مانند قراردادها و نحوه همکاری کارگر و کارفرما و همچنین وجود ظرفیت پیمان های دسته جمعی از مواردی است که نتوانسته است در قالب قانون کار به مرحله اجرا گذاشته شود. در واقع باید گفت قانون کار فعلی بیش از آنکه نیازمند اصلاح و بروزرسانی باشد نیازمند تغییر نگرش و تلاش برای اجرا شدن مواد مختلف آن است.

با این حال، طی 2 سال گذشته اصلاح قانون کار وارد مرحله جدیدی شده است و با جابجایی صورت گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی و کار و امور اجتماعی سابق، مذاکرات جدی تری بین مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت شکل گرفته است.

طی ماه های گذشته نیز الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم نهایی شدن لایحه اصلاح قانون کار تا پایان سال اول برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است تا بتواند هرچه سریعتر و قبل از به پایان رسیدن سال اول برنامه، لایحه را به دولت و مجلس ارسال کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه های گذشته و در زمان انجام مذاکرات شرکای اجتماعی در قالب شورای عالی کار همواره مطرح کرده است که لایحه اصلاح قانون کار را با نظر کارگران و کارفرمایان به دولت و مجلس خواهد فرستاد.

برای این منظور طی چندماه گذشته بیش از 6 نشست در شورای عالی کار برای بررسی موضوع اصلاح قانون کار بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است و هر یک از گروه ها تلاش کرده اند تا نظرات خود را در قالب تدوین لایحه نهایی تاثیر دهند.

با این حال بروز برخی اختلافات و اعمال نظرها در ماه های گذشته باعث توقف بیش از 2 ماهی نشست ها شده بود که در هفته گذشته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست جدیدی برگزار شد و قرار است حداکثر تا یکماه تمامی نظرات گروه ها جمع بندی و نهایی شود.

از آن زمان تاکنون بیش از 15 روز گذشته و به نظر می رسد تا هفته آینده کارگران و کارفرمایان آخرین نشست ها و مذاکرات خود را برای ارائه مکتوب نظرات به وزارتخانه انجام دهند. جمع بندی نظرات دو گروه کارگر و کارفرما آخرین اقدامی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارسال لایحه به دولت و مجلس انجام خواهد داد.

سیدحمزه درواری، عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور در گفتگو با مهر، گفت: احتمالا تا هفته آینده بتوانیم جلسات خود را با کارگران در مورد اصلاح قانون کار و بررسی پیش نویس دولت نهایی کنیم.

این مقام مسئول کارفرمایی تاکید کرد: خوشبختانه در دورپایانی مذاکرات و چانه زنی ها، نتایج خوبی حاصل شده است و به نظر می رسد کارگران و کارفرمایان بتوانند با رضایت مذاکرات خود را نهایی کنند.