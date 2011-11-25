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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

برای تماشای پیکارهای جهانی؛

سرپرست فدراسیون کاراته به استانبول رفت

سرپرست فدراسیون کاراته به استانبول رفت

دومین دوره رقابت‌های کاراته جام باشگاه‌های جهان در حالی از صبح فردا شنبه آغاز می شود که سرپرست فدراسیون کاراته کشورمان برای حضور در این مسابقات بامداد امروز راهی استانبول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهار تیم ایرانی حاضر در این مسابقات طی یکی، دو روز گذشته راهی استانبول شده بودند و صادق فرجی، سرپرست فدراسیون کاراته نیز بامداد امروز جمعه راهی ترکیه شد. فرجی قرار است در این سفر ضمن تماشای مسابقات، با مسئولان فدراسیون جهانی که در استانبول حضور دارند نیز دیدار و گفتگو کند.

تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان، مناطق نفت خیز جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی و گلساران رشت، چهار نماینده ایران در این مسابقات هستند که دیدار رقبای خود می روند.

دراین مسابقات تیم‌هایی از 60 کشور جهان حضور دارند که ترکیه میزبان مسابقات با 18 تیم بیشترین نماینده را دارد. مسابقات به صورت تیمی پنج نفره برگزار خواهد شد.

این دوره از رقابت‌ها پنجم و ششم آذرماه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1468657

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