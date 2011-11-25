کمبود دو میلیون مترمکعب چوب در کشور/ زراعت چوب فراموش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رفیعی، کارشناس ارشد جنگل و مدیر طرح و برنامه شرکت چوب و کاغذ مازندران، عصر چهارشنبه در نخستین همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404 افزود: با راه اندازی صنایع فعلی این عدد به 3.5 میلیون متر مکعب خواهد رسید.

وی افزود: یکی از بهترین راه کارهایی که در حال حاضر ما در زمینه استفاده از جنگل ها در پیش داریم این است که ما به صورت بهینه و منطقی از این منابع خدادادی استفاده کنیم تا بتوانیم این منابع را برای نسل های آینده هم به ارمغان بگذاریم.



منابع چوبی کشور با چالش روبروست



فرنود علی طبری مدیر پروژه شرکت نئوپان کارون هم در رابطه با مقاله خود که با رویکرد استفاده از تفاله نیشکر( باگاس) به عنوان با ارزش ترین ماده جایگزین در صنایع سلولزی می شود استفاده کرد گفت: در حال حاضر منابع چوبی کشور با چالش های بسیاری روبرو است و ما باید برای تأمین مواد اولیه کارخانجات خویش تدابیری بیندیشیم.

وی افزود: یکی از راههایی که می توانیم از آن به عنوان ایجاد مواد اولیه در توسعه صنایع سلولزی استفاده کنیم استفاده از مواد جایگزین مثل تفاله نیشکر (باگاس) به عنوان مواد ارزشمند می باشد.



کشت نیشکر در 120 هزار هکتار مزارع جنوب





طبری بیان داشت: در حال حاضر حدود 120 هزار هکتار مزارع جنوب کشور به کشت نیشکر اختصاص می یابد و ما می توانیم با برداشت عظیمی که در این مزارع صورت می گیرد به صنایع سلولزی کمک کنیم.

وی در پایان اضافه کرد: کارخانجات بسسیاری هستند که در صنعت چوب و کاغذ فعالیت می کنند و بخش عظیمی از این صنایع از چوب دخرتان برای ایجاد صنایع خود استفاده می کند، اما هنوز این صنعت در رابطه با استفاده از باگاس بلاتکلیف است و نمی تواند از آن به خوبی استفاده کند.



حسین پیروزان مشاور شرکت تخته فشرده شمال نیز گفت: با توجه به افزایش جمعیت و همچنین نیاز بیشتر جوامع به چوب در دنیا باید راه کارهایی اندیشید تا کارخانجات بیشتری در این زمینه ساخته شود.



وی افزود: از طرفی به دلیل اهمیت حفظ و حراست از منابع طبیعی و خدادای و برداشت از سطوح جنگل ها محدود شده است و با توجه به این موضوعات بهترین روش این است که ما به زراعت چوب روی بیاوریم تا بتوانیم منابع اولیه کارخانجات را تامین کنیم.



لزوم توجه به زارعت چوب



وی افزود: اگر ما بخواهیم نیاز داخل کشور را تامین کنیم باید به مسئله زراعت چوب توجه خاصی داشته باشیم چراکه نمی توان بیش از حد به جنگل ها در این زمینه تکیه کرد.

پیروزان بیان داشت: در زمینه زراعت چوب باید گفت که بسیاری از کارخانجات صنایع چوب و کاغذ راغب هستند تا فعالیت نمایند، اما متأسفانه تا به حال هیچ اقداماتی صورت نگرفته است.

ابوالقاسم خزاعیان معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس نخستین همایش ملی نقشه راه و تأمین مواد اولیه توسعه صنایع چوب و کاغذ در افق 1404 بیان داشت: در زمینه پیشرفت صنعت چوب و کاغذ، دولت، دانشگاه و صنعت باید هم دیگر را درک کنند و با همکاری و همیاری یکدیگر این صنعت را به سوی شکوفایی هدایت نمایند.

وی افزود: از جمله مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد بحث مشکلات نظام آموزشی، عدم بکارگیری از فرصت های کارآموزی، عدم به کارگیری روش های جدید تدریس، کافی نبودن امکانات و شفاف نبودن ملاک های ارزش یابی می باشد.