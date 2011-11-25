ایستگاههای اتوبوسهای تندرو در شرق تهران بتن ریزی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به سنگینی اتوبوسها در ایستگاههای اتوبوسهای تندرو که باعث جمع شدن آسفالت می شود، معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 8 در یک طرح ضربتی نسبت به انجام عملیات به بتن ریزی درا ین ایستگاهها اقدام کرد.

وی با تاکید بر آماده باش گشتهای ترافیکی منطقه در روزهای بارانی و برفی افزود: به منظور رفاه حال شهروندان، با هماهنگی پلیس راهور منطقه، ترافیک در روزهای برفی کنترل می شود تا شهروندان با ایمنی خاطر بیشتری در روزهای بارندگی در سطح شهر تردد کنند.

شهردار منطقه 8 با اشاره به برگزاری بیش از 180 برنامه نمایشی در پارک قانون گفت: کودکان با حضور در این پارک رفتار مناسب در خیابان، عبور از پل عابر پیاده و احترام گذاشتن به قوانین راهنمایی و رانندگی را فرامی گیرند.

وی به استقبال کودکان پیش دبستانی و دبستانی از اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: شهرداری منطقه 8 با برگزاری دوره های آموزش ترافیک و آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی سعی دارد نسل آینده را با این قبیل آموزشها آشنا کند.

شادالوئی با تاکید بر تعامل دو سویه آموزش و پرورش و معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه 8 افزود: بهتر است آموزش ترافیک به صورت مستمر در طول سال جاری برای دانش آموزان تکرار شود.