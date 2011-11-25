سه تن چوب آلات قاچاق جنگلی در آمل کشف و ضبط شد

وحید خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان چوب آلات کشف شده قاچاق از هفت نیسان بوده که در یک هفته گذشته از مسیرهای جنگلی منتهی به شهر قصد خارج کردن چوب آلات جنگلی ازجاده هراز به استان تهران را داشتند که با هوشیاری ماموران جنگلبانی منابع طبیعی آمل شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: عوامل این قاچاق در مقاومتهای اولیه قصد فرار داشتند که با آمادگی کامل ماموران جنگلبانی تسلیم و دستگیر شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی آمل تصریح کرد: از صاحبان شش نیسان چوب آلات جنگلی، حدود هفت هزار شاخه گونه همیشک (چلم )، شش استر هیزم و بیش از سه تن چوب آلات جنگلی شامل ممرز، توسکا و گونه های دیگر توقیف شد.

خلیلی اضافه کرد: در این خصوص هفت نفر از عوامل حرفه ای قاچاق چوب که از شهرهای مازندران و گلستان بودند، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی افزود: ماموران جنگلبانی در بیشتر نقاط این شهرستان حضور دائمی دارند و محیط ها را برای قاچاقیان عرصه های منابع طبیعی را ناامن خواهند کرد.