سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در شهرداری یزد اجرایی شد

مهدی فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقرار این سیستم که از دو سال پیش آغاز شده بود در سال جاری به پایان رسید و طی آن آسیب‌ پذیری فضای تبادل اطلاعات بررسی شد و علاوه بر تمهیدات فنی، قوانین و سیاستهای متناسب با جایگاه نوین فضای تبادل اطلاعات در امور مدیریتی و اطلاع ‌رسانی تجدید نظر و فرهنگ صحیح به کارگیری امکانات یاد شده نیز به کلیه کاربران در شهرداری آموزش داده شد.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد به ‌کارگیری تجهیزات الکترونیک و روشهای مجازی در بخش عمده‌ ای از امور روزمره هستیم، ادامه داد: فضای مجازی همواره در معرض تهدیدهای الکترونیک یا آسیبهای فیزیکی از قبیل جرایم سازمان یافته به ‌منظور ایجاد تغییر در محتوا یا جریان انتقال اطلاعات، تخریب بانکهای اطلاعاتی، اختلال در ارائه خدمات اطلاع‌ رسانی یا نظارتی و نقض حقوق مالکیت معنوی قرار دارد و با توجه به اینکه شهرداری یکی از غنی ‌ترین بانکهای اطلاعاتی موجود را میان ارگانها داراست، حفظ و حراست از آن امری حیاتی و مهم است.

وی با اشاره به اینکه سه مفهوم محرمانگی، صحت و در دسترس پذیری دارایی های اطلاعاتی شهرداری یزد در پیاده‌ سازی این سیستم مورد توجه ویژه قرار گرفته است، افزود: در این راستا فرآیندهای تدوین و تصویب خط مشی امنیت، ساختار سازمان ISMS و رویه های اجرایی سیستم با توجه به وضعیت دارایی های اطلاعاتی شناسایی شده در شهرداری یزد، آموزش پرسنل و مدیران شهرداری در خصوص حفظ امنیت اطلاعات و چگونگی اجرایی نمودن رویه های اجرایی سیستم، پیاده‌سازی و استقرار سیستم با همکاری همه پرسنل و مدیران شهرداری، ارزیابی ریسک های امنیت اطلاعات موجود در شهرداری و تدوین و پیاده سازی برنامه های کاهش ریسک انجام شده است.