زمان سفر چهارم دولت به گلستان مشخص نیست

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این استان برای سفر دور چهارم دولت که تکمیل کننده مصوبات دوره های قبلی است، آمادگی کامل دارد.

استاندار گلستان گفت: تمامی مصوبات دوره های اول، دوم و سوم دولت به استان مورد بررسی قرار گرفته و پالایش شده است.

وی افزود: مصوبات دوره های قبلی سفر در سه بخش مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند و پروژه هایی که تاکنون اجرایی نشده و یا در بحث اجرا دچار مشکل بوده اند، مشخص شده اند.

استاندار گلستان اظهار داشت: برای رفع مشکلات این پروژه ها جلساتی با مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شده تا تمامی نقاط ضعف ها در استان تببین شود.

قناعت عنوان کرد: تمامی دستگاه های اجرایی استان آمادگی کامل برای دور چهارم سفر دولت را دارند و هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

قناعت افزود: محور اصلی در سفر چهارم، تکمیل مصوبات دوره های قبلی است که تاکنون در استان اجرایی نشده یا روند اجرای آن ها با مشکل مواجه بوده است.

وی عنوان کرد: بخشی از مصوبات سه دوره قبلی سفر در استان به بهره برداری رسیده است و بخشی نیز عملیات اجرایی آن آغاز شده و بین 10 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.