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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

قناعت در گفتگو با مهر:

زمان سفر چهارم دولت به گلستان مشخص نیست

زمان سفر چهارم دولت به گلستان مشخص نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: زمان سفر دولت به استان مشخص نیست ولی با اینحال گلستان آمادگی کامل برای حضور رئیس جمهور و هیئت وزیران را دارد.

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این استان برای  سفر دور چهارم دولت که تکمیل کننده مصوبات دوره های قبلی است، آمادگی کامل دارد.

استاندار گلستان گفت: تمامی مصوبات دوره های اول،  دوم و سوم دولت به استان مورد بررسی قرار گرفته و پالایش شده است.

وی افزود: مصوبات دوره های قبلی سفر در سه بخش مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند و پروژه هایی که تاکنون اجرایی نشده و یا در بحث اجرا دچار مشکل بوده اند، مشخص شده اند.
 
استاندار گلستان اظهار داشت: برای رفع مشکلات این پروژه ها جلساتی با مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شده تا تمامی نقاط ضعف ها در استان تببین شود.
 
قناعت عنوان کرد: تمامی دستگاه های اجرایی استان آمادگی کامل برای دور چهارم سفر دولت را دارند و هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
 
قناعت افزود: محور اصلی در سفر چهارم، تکمیل مصوبات دوره های قبلی است که تاکنون در استان اجرایی نشده یا روند اجرای آن ها با مشکل مواجه بوده است.
 
وی عنوان کرد: بخشی از مصوبات سه دوره قبلی سفر در استان به بهره برداری رسیده است و بخشی نیز عملیات اجرایی آن آغاز شده و بین 10 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 
قناعت اضافه کرد: ولی برخی مصوبات در دست پیگیری است و علیرغم تلاش هایی که شده هنوز به مرحل اجرایی شدن نرسیده است، از این رو تمامی مصوبات دور جدید سفر دولت به استان برای تکمیل اینگونه پروژه هاست.
کد مطلب 1468662

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