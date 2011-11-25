به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای مراسم دبیر جشنواره، سید یونس محمدی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و دبیر جشنواره با خوشامدگویی به میهمانان و هنرمندان حاضر در مراسم و تقدیر و تشکر از تمامی مسئولیانی که به نوعی در برگزاری مراسم سهیم بودند، آغاز مراسم اختتامیه را اعلام کرد.
سپس استاندارد استان بوشهر مهندس محمد حسین جهانبخش با معرفی استان بوشهر و تاریخ پر از استقامت و پایداری مردمان آن، هنر را وسیلهای ارزشمند برای ثبت افتخارات تاریخی هر سرزمینی دانست و آثار هنری را پلی میان نسل ها برشمرد که باید نسبت به آن توجه ویژهای اعمال گردد.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه قدرتمند و تاثیر گذار هنرمندان بوشهری و جنوب کشور آثار هنری آنان را میراث گرانباری برای آیندگان دانست.
در ادامه مینو فرشچی فیلمنامه نویس برجسته سینمای ایران با قرائت بیانیه هئیت داوران بخش های مختلف جشنواره لیان هنر را در صورتی ارزشمند اعلام کرد که با تکیه بر تمی از روی درک فلسفی عمیق و متنی ساختارمند حتی با وجود امکانات بسیار کم با استفاده دقیق و هوشمندانه از داشته ها می توان فیلم خوب و عکس زیبا خلق کند.
هاشم میرزا خانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با اشاره به موفقیتهای اخیر انجمن در برگزاری بیست و هشتمین جشنوارهی بین المللی فیلم کوتاه تهران و اولین جشنواره ملی عکس ایران و ابراز رضایت کامل از نحوه برگزاری یازدهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان، فصل سه، نوید برنامه ریزهای حتی دقیقترو نوجویانهتر از امروز را در برگزاری تمامی جشنوارهها در سال آینده داد.
وی در ادامه با ابراز امیدواری برای موفقیت فیلمسازان، عکاسان و هنرمندان تمامی مناطق کشور خبر نمایش تمامی آثار منتخب چه در حوزه فیلم کوتاه و چه در حوزهی عکس در تمامی دفاتر شصتگانه انجمن را داد.
میرزا خانی در ادامه با اشاره به استقبال بسیار خوبی که از سوی جامعه عکاسی و علاقمندان به عکاسی از نمایشگاه عکس اولین جشنواره ملی عکس در خانه هنرمندان تهران شده است گفت: به زودی تمامی این عکسها در دفاتر مختلف سراسر کشور به نمایش در خواهد آمد.
وی در ادامه با ابراز امیدواری در شکوفایی هر چه بیشتر جوانان میهن عزیز و آرزوی موفقیتهای روز افزون برای ایشان به صحبتهای خود پایان داد.
جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو ویژگی بارز مردمان بوشهر را غیرت دینی و ملی و شور عاشورایی و حسینی آنان دانست و با اشاره به تلاش ها و حمایتهای انجام شده ابراز امیدواری کرد که جلوه این دو ویژگی در آثار هنرمندان این منطقه در آینده بیشتر از گذشته باشد.
وی در ادامه صحبتهای خود به دو نکتهی جدید در آینده سینمای کشور اشاره کرد. شمقدری گفت: نکته اول ورود فناوریها و امکانات جدید به عرصه ساخت، تولید و پخش فیلم است که البته و طبیعتا با مقاومتهایی در بخش سینمای حرفهای در مواجه با این تکنولوژیها رو به رو هستیم که با مرور زمان و با تعامل قابل حل است. اما این فیلمسازان نسل جدید و جوانان هنرمند هستند که با شناخت دقیق و استفاده صحیح از این امکانات سینمای نوین فردا را در ایران رقم خواهند زد. نکته دوم تغییر در ساختار وزارت ارشاد و تاسیس سازمان سینمای کشور است که در کنار اهداف فراوانش تامین این امکانات جدید و حمایت از فیلم سازان نسل جدید را به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف خود خواهد داشت.
معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفتههای خود به عرصه جدیدی که در هنر سینما در حال شکل گیری است اشاره کرد و آن را با عنوان زندگی دوم عرصه سایبری و فضای مجازی دانست.
وی گفت: نمیتوان از کنار این پدیده بدیع و جدید گذشت و به آن توجهی نشان نداد، چرا که به احتمال زیاد این پدیده نو در آینده نزدیک هنر سینما را دچار تغییر و تحول فراوانی خواهد کرد.
وی یکی دیگر از ماموریتهای سازمان سینمایی را تامین امنیت و امکانات لازم برای شکل گیری هر چه سریعتر این فضای جدید برای فیلم سازان نسل جدید اعلام کند.
شمقدری در ادامه صحبتهای خود با اشاره به رفتار و پدیدهای که اخیرا در فضای سینمایی کشور رخ داده است آن را فرهنگ بداخلاقی نامید و اضافه کرد: البته بخشی از این برخوردها طبیعی است که با گفتگو و تبادل نظر میتوان آن را به نقدهایی سازنده بدل کرد. در یکی دو ماه اخیر شاهد برگزاری استاندارد جشنوارههای سینمایی هستیم ولی متاسفانه در نقدهایی که میخوانیم به سوت و کور بودن جشنوارهها به دلیل عدم حضور برخی از فیلم سازان نسل حاضر اشاره شده است که رفتار پسندیدهای نیست.
وی افزود: امروز فیلم ساز معروف و مشهور یک نفر است و فردا کس دیگری، این نوع برخوردها از سوی برخی عزیزان دور از انصاف است و چه خوب است که از رفتار بچههایی در جشنواره فیلم کودک یادبگیریم که در اختتامیه جشنواره اصفهان در هنگام دریافت جایزه دوستان و همبازی های خودشان در فیلمها را به روی صحنه فرامیخواندند و شاهد این اتفاق زیبا بودیم که فارغ از اینکه کدامشان جایزه گرفته، همگی به یک اندازه شادی میکردند و خوشحال بودند. امیدوارم در همه عرصههای سینمایی کشور شاهد چنین رفتار زیبایی باشیم.
در بخش بهترین فیلم پویانمایی:تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی تا سقف ده میلیون ریال به فیلم "سیاره غمگین" ساخته هاله چهله زاده
در بخش بهترین فیلم تجربی:تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی تا سقف ده میلیون ریال اهدا می شود به فیلم "قرمز، مامولک" و "خانم و آقای اسمیت" ساخته حسن خمسه
بهترین فیلم پویانمایی در بخش سینمای جوان:دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی تا سقف پنج میلیون ریال اهدا میشود به فیلمهای "نگین و آنفولانزا" ساخته حمید حق جو. هیئت داوران نیزدیپلم افتخار را برای جلوههای ویژه فیلم تجربی "قرمز، مامولک و خانم و آقای اسمیت" اهدا کرد.
بخش عکس: لوح تقدیر به عبدالله حاجی پور از کازرون، لوح تقدیر به محمد امین نادی از یزد، تندیس جشنواره و مبلغ سه میلیون ریال به عنوان استعداد جوان به محمد صالح صالحیان از یزد، لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال به عنوان نفر سوم به بهنام اعتمادی از کاشان، دیپلم افتخار و مبلغ چهارمیلیون ریال به عنوان نفر دوم به اسحاق آقایی از یاسوج و تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان نفر اول به صابر زمانی از بوشهر.
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