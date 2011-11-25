به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای مراسم دبیر جشنواره، سید یونس محمدی مدیر کل اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و دبیر جشنواره با خوشامدگویی به میهمانان و هنرمندان حاضر در مراسم و تقدیر و تشکر از تمامی مسئولیانی که به نوعی در برگزاری مراسم سهیم بودند، آغاز مراسم اختتامیه را اعلام کرد.

سپس استاندارد استان بوشهر مهندس محمد حسین جهانبخش با معرفی استان بوشهر و تاریخ پر از استقامت و پایداری مردمان آن، هنر را وسیله‌ای ارزشمند برای ثبت افتخارات تاریخی هر سرزمینی دانست و آثار هنری را پلی میان نسل ها برشمرد که باید نسبت به آن توجه ویژه‌ای اعمال گردد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه قدرتمند و تاثیر گذار هنرمندان بوشهری و جنوب کشور آثار هنری آنان را میراث گرانباری برای آیندگان دانست.

در ادامه مینو فرشچی فیلمنامه نویس برجسته‌ سینمای ایران با قرائت بیانیه‌ هئیت داوران بخش های مختلف جشنواره‌ لیان هنر را در صورتی ارزشمند اعلام کرد که با تکیه بر تمی از روی درک فلسفی عمیق و متنی ساختارمند حتی با وجود امکانات بسیار کم با استفاده دقیق و هوشمندانه از داشته ها می توان فیلم خوب و عکس زیبا خلق کند.

هاشم میرزا خانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با اشاره به موفقیت‌های اخیر انجمن در برگزاری بیست و هشتمین جشنواره‌ی بین المللی فیلم کوتاه تهران و اولین جشنواره‌ ملی عکس ایران و ابراز رضایت کامل از نحوه‌ برگزاری یازدهمین جشنواره‌ منطقه‌ای سینمای جوان، فصل سه، نوید برنامه ریزهای حتی دقیق‌ترو نوجویانه‌تر از امروز را در برگزاری تمامی جشنواره‌ها در سال آینده داد.

وی در ادامه با ابراز امیدواری برای موفقیت‌ فیلمسازان، عکاسان و هنرمندان تمامی مناطق کشور خبر نمایش تمامی آثار منتخب چه در حوزه‌ فیلم کوتاه و چه در حوزه‌ی عکس در تمامی دفاتر شصتگانه‌ انجمن را داد.

میرزا خانی در ادامه با اشاره به استقبال بسیار خوبی که از سوی جامعه‌ عکاسی و علاقمندان به عکاسی از نمایشگاه عکس اولین جشنواره‌ ملی عکس در خانه‌ هنرمندان تهران شده است گفت: به زودی تمامی این عکس‌ها در دفاتر مختلف سراسر کشور به نمایش در خواهد آمد.

وی در ادامه با ابراز امیدواری در شکوفایی هر چه بیشتر جوانان میهن عزیز و آرزوی موفقیت‌های روز افزون برای ایشان به صحبت‌های خود پایان داد.

جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو ویژگی بارز مردمان بوشهر را غیرت دینی و ملی و شور عاشورایی و حسینی آنان دانست و با اشاره به تلاش ها و حمایت‌های انجام شده ابراز امیدواری کرد که جلوه این دو ویژگی در آثار هنرمندان این منطقه در آینده بیشتر از گذشته باشد.

وی در ادامه‌ صحبت‌های خود به دو نکته‌ی جدید در آینده‌ سینمای کشور اشاره کرد. شمقدری گفت: نکته‌ اول ورود فناوری‌ها و امکانات جدید به عرصه‌ ساخت، تولید و پخش فیلم است که البته و طبیعتا با مقاومت‌هایی در بخش سینمای حرفه‌ای در مواجه با این تکنولوژی‌ها رو به رو هستیم که با مرور زمان و با تعامل قابل حل است. اما این فیلمسازان نسل جدید و جوانان هنرمند هستند که با شناخت دقیق و استفاده‌ صحیح از این امکانات سینمای نوین فردا را در ایران رقم خواهند زد. نکته‌ دوم تغییر در ساختار وزارت ارشاد و تاسیس سازمان سینمای کشور است که در کنار اهداف فراوانش تامین این امکانات جدید و حمایت از فیلم سازان نسل جدید را به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف خود خواهد داشت.

معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه‌ گفته‌های خود به عرصه جدیدی که در هنر سینما در حال شکل گیری است اشاره کرد و آن را با عنوان زندگی دوم عرصه‌ سایبری و فضای مجازی دانست.

وی گفت: نمی‌توان از کنار این پدیده بدیع و جدید گذشت و به آن توجهی نشان نداد، چرا که به احتمال زیاد این پدیده‌ نو در آینده‌ نزدیک هنر سینما را دچار تغییر و تحول فراوانی خواهد کرد.

وی یکی دیگر از ماموریت‌های سازمان سینمایی را تامین امنیت و امکانات لازم برای شکل گیری هر چه سریع‌تر این فضای جدید برای فیلم سازان نسل جدید اعلام کند.

شمقدری در ادامه‌ صحبت‌های خود با اشاره به رفتار و پدیده‌ای که اخیرا در فضای سینمایی کشور رخ داده است آن را فرهنگ بداخلاقی نامید و اضافه کرد: البته بخشی از این برخوردها طبیعی است که با گفتگو و تبادل نظر می‌توان آن را به نقدهایی سازنده بدل کرد. در یکی دو ماه اخیر شاهد برگزاری استاندارد جشنواره‌های سینمایی هستیم ولی متاسفانه در نقدهایی که می‌خوانیم به سوت و کور بودن جشنواره‌ها به دلیل عدم حضور برخی از فیلم سازان نسل حاضر اشاره شده است که رفتار پسندیده‌ای نیست.

وی افزود: امروز فیلم ساز معروف و مشهور یک نفر است و فردا کس دیگری، این نوع برخورد‌ها از سوی برخی عزیزان دور از انصاف است و چه خوب است که از رفتار بچه‌هایی در جشنواره‌ فیلم کودک یادبگیریم که در اختتامیه‌ جشنواره‌ اصفهان در هنگام دریافت جایزه‌ دوستان و همبازی های خودشان در فیلم‌ها را به روی صحنه فرامی‌خواندند و شاهد این اتفاق زیبا بودیم که فارغ از اینکه کدامشان جایزه گرفته، همگی به یک اندازه شادی می‌کردند و خوشحال بودند. امیدوارم در همه‌ عرصه‌های سینمایی کشور شاهد چنین رفتار زیبایی باشیم.

در ادامه این مراسم جوایز بخشهای مختلف اعلام شد. در بخش فیلم، در بخش تحقیق:تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال به عبدالرحمن برزگر و محمد رضا انصاری برای فیلم مستند "بازگشت یک ناوشکن" اهدا شد.

در بخش فیلمنامه:دیپلم افتخار به امید عبدالهی برای فیلمنامه فیلم داستانی "پانسمان" و تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال به حسن خمسه برای فیلم تجربی "قرمز، مامولک و خانم و آقای اسمیت".

در بخش تصویربرداری: دیپلم افتخار به احسان کفاش برای فیلم مستند "قایق کوچک خداوند" و تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال به امید میرزایی برای فیلم داستانی "پنجره"

در بخش تدوین:تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال اهدا می شود به کریم فائقیان برای فیلم تجربی "قرمز، مامولک، خانم و آقای اسمیت"

در بخش صدا:تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال به امید صبحانی و محمد سلیمی راد برای فیلم مستند "عقد آسمانی"

در بخش بهترین فیلم داستانی:دیپلم افتخار به فیلم "دوما" ساخته سجاد ایمانی و تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی تا سقف ده میلیون ریال به فیلم "کمی با من حرف بزن" ساخته امین محمدی ده چشمه.



در بخش بهترین فیلم پویانمایی:تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی تا سقف ده میلیون ریال به فیلم "سیاره غمگین" ساخته هاله چهله زاده

در بخش بهترین فیلم مستند:دیپلم افتخار به فیلم "دسترنگ"ساخته داریوش نیکبخت و تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی تا سقف ده میلیون ریال به فیلم "عقد آسمونی" ساخته محمد سلیمی راد.



در بخش بهترین فیلم تجربی:تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی تا سقف ده میلیون ریال اهدا می شود به فیلم "قرمز، مامولک" و "خانم و آقای اسمیت" ساخته حسن خمسه

در بخش استعداد جوان:دیپلم افتخار و مبلغ چهارمیلیون ریال به فیلم تجربی "حاشیه نگاه" ساخته کورش شیرالی عبدی زاده.

در بخش بهترین مجری طرح یا تهیه کننده:دیپلم افتخار به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، استان چهارمحال و بختیاری و تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال به انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر بوشهر.

در بخش جایزه ویژه هیئت داوران:تندیس جشنواره و مبلغ پانزده میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی تا سقف پانزده میلیون ریال به فیلم مستند "بازگشت یک ناوشکن" ساخته نصیر درویشوند.

بهترین فیلم داستانی در بخش سینمای جوان:دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی تا سقف پنج میلیون ریال به فیلم "خط زندگی" ساخته لیلا فلاحی.



بهترین فیلم پویانمایی در بخش سینمای جوان:دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی تا سقف پنج میلیون ریال اهدا می‌شود به فیلم‌های "نگین و آنفولانزا" ساخته حمید حق جو. هیئت داوران نیزدیپلم افتخار را برای جلوه‌های ویژه فیلم تجربی "قرمز، مامولک و خانم و آقای اسمیت" اهدا کرد.



بخش عکس: لوح تقدیر به عبدالله حاجی پور از کازرون، لوح تقدیر به محمد امین نادی از یزد، تندیس جشنواره و مبلغ سه میلیون ریال به عنوان استعداد جوان به محمد صالح صالحیان از یزد، لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال به عنوان نفر سوم به بهنام اعتمادی از کاشان، دیپلم افتخار و مبلغ چهارمیلیون ریال به عنوان نفر دوم به اسحاق آقایی از یاسوج و تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان نفر اول به صابر زمانی از بوشهر.

بخش پوستر: لوح تقدیر به عبدالخالد عیسوندی برای پوستر فیلم "قرمز، مارمولک، خانم و آقای اسمیت" از بوشهر، لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال به عنوان نفر سوم به طوبی محمدخان برای پوستر فیلم "دست های سرد" از شهرکرد، دیپلم افتخار و مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان نفر دوم به مرتضی زنده بودی برای پوستر فیلم "درودگاه" از بوشهر و تندیس جشنواره و مبلغ دو میلیون ریال به عنوان نفر اول به مونا عسکری برای پوستر فیلم "دوما" از ممسنی

بخش فیلمنامه: لوح تقدیر به مصطفی غضنفری برای فیلمنامه "در حاشیه یک مراسم خاص" از بوشهر، لوح تقدیر به محمد سلیمی راد برای فیلمنامه "اوزا" از بوشهر، لوح تقدیر به محسن باقری دستگردی برای فیلمنامه "مدال سیاه" از شهرکرد، لوح تقدیر به زینب عربی برای فیلمنامه "هبوط "از بوشهر.

لوح تقدیر به سید محسن نبوی برای فیلمنامه "مانیا" ازبوشهر، لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال به عنوان نفر سوم ابه احمد رضایی برای فیلمنامه "120 از شیراز، دیپلم افتخار و مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان نفر دوم به سهیلا باقری شریف آبادی برای فیلمنامه "آب نبات" از اصفهان و تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان نفر اول اهدا می شود به سید رضا صافی برای فیلمنامه های "چراغ قرمز و چهار فصل فرش" از بوشهر.

بخش ویژه ( اقتباس ادبی از متون کهن و معاصر ):تندیس جشنواره و مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقدی و 000/000/10 ریال حمایت از تولید اهدا شد به علیرضا اسدپور برای فیلمنامه "کفش چرمی" از برازجان.