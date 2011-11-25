پارک جنگلی ناهارخوران با ساخت و ساز بی رویه تبدیل به خیابان شد!

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربیعی در جلسه شورای شهر افزود: یکی از مکان های پرجاذبه تفریحی و گردشگری استان که در سطح کشور و حتی جهان شناخته شده است، پارک جنگلی ناهارخوران بوده که سالانه گردشگران بسیاری از نقاط دور و نزدیک را به خود جلب می کند.

وی اظهار داشت: رشد ساخت و سازها در دهه اخیر به حدی رسید که امروز وقتی مسافر و گردشگری برای اولین بار قصد ناهارخوران می کند، در حالی که وسط این پارک جنگلی قرار دارد باز نشانی و آدرس ناهارخوران را می پرسد و در کمال ناباوری می شنود مکانی که در آن قرار گرفته همان ناهارخوران است.

وی عنوان کرد: در چنین فضایی شاهد اقداماتی در این منطقه گردشگری هستیم که بازگرداننده امید و نشاط به فضای بسته و ناامید کننده ناهارخوران است.

ربیعی بیان داشت: تصویب لایحه 147 برنامه پنجم توسعه یکی از عوامل ایجاد این تحول و امید است که در آن منابع طبیعی را به واگذاری محدوده های جنگلی و گردشگری به شهرداری ها وادار می کند.

رئیس شورای شهر گرگان گفت: این مصوبه باعث شد با همکاری مسئولان محترم منابع طبیعی و به همت و پیگیری شهرداری و پشتیبانی مسئولان استانی قدم های مهمی در این راستا برداشته شود.

وی تاکید کرد: اعضای شورای اسلامی شهر گرگان نیز با تصویب لوایح مورد نیاز این حرکت را سرعت بخشیدند و مجموعه این اقدامات باعث شد حدود سه هکتار از جنگل های ناهارخوران که در تصرف ساختمان های منابع طبیعی بودند آزاد شده و در اختیار شهرداری گرگان قرار بگیرند.

ربیعی افزود: اولین اقدام انجام شده در این خصوص تخریب دیوارها و حصارهای آن می باشد که با حضور مسئولان استانی انجام پذیرفت و انتظار می رود با واگذاری خانه های مسکونی منابع طبیعی در روزهای آینده شاهد نفس کشیدن ناهارخوران و توسعه فضای تفریحی برای شهروندان و گردشگران عزیز باشیم.

وی بیان داشت: این یکی از مهمترین اقدامات شورای اسلامی شهر و شهردار محترم در این دوره است که تقدیم مردم گرگان می شود و امید که بتوانیم در این راستا قدم های بزرگتری برداریم و شاهد مدیریت شهری در النگدره و سایر فضاهای جنگلی واقع درمحدوده ناهارخوران باشیم تا بیش از پیش مردم خوب و مسافران عزیز بتوانند از فضاهای زیبای خدادادی بهره مند .