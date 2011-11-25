بودجه 70 میلیاردی بیماران صعب العلاج روی هوا

دکتر علی اصغر حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه به رغم اینکه بودجه 70 میلیاردی برای بیماران صعب العلاج در بودجه امسال وزارت بهداشت مصوب شده است اما تاکنون یک ریال آن به این وزارتخانه پرداخت نشده است.

وی همچنین از پرداخت نشدن سهم وزارت بهداشت از محل درآمدهای نفتی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه بعد از گذشت 8 ماه از سال نه تنها یک ریال از سهم 3 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت پرداخت نشده که سهم 10 درصدی از محل هدفمندی یارانه ها که می بایست به این وزارتخانه تعلق می گرفت نیز حذف شده است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به وضعیت بودجه ای وزارت بهداشت در ماهها پایانی سال ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه هزینه هایی به وزارت بهداشت تحمیل شده که بابت آنها هیچ بودچجه و اعتباری پرداخت نشده است.

