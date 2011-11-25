تیم بسکتبال جهش ترابری قم در خانه مغلوب مهرام تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور شامگاه پنجشنبه با انجام شش مسابقه آغاز شد و طی آن در حساس ترین مسابقه جهش ترابری قم در خانه برابر مهرام تهران نتیجه ای بهتر از باخت کسب نکرد.



این دیدار در حالی با برتری مهرام در جدال تیم های اول و آخر جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های ایران به پایان رسید که این برای هشتمین هفته متوالی است که جهش ترابری قم برابر رقبای خود تن به شکست داده و به کسب یک امتیاز بازی ها رضایت می دهد.



در این دیدار زیبا، مهیج و تماشایی تیم‌های بسکتبال جهش ترابری قم و مهرام تهران در حضور علاقمندان بسکتبال در سالن شهید حیدریان قم مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند که در پایان مسابقه نتیجه برتری 100 بر 64 به سود تیم بسکتبال مهرام تهران رقم خورد.



در این دیدار که صحنه‌های حساس و جذاب زیادی نیز داشت و باز هم بازی نسبتا قابل قبولی از تیم جهش ترابری به نمایش در آمد تیم‌های دوم و دوازدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال در حالی برابر یکدیگر قرار گرفتند که مهرام تا قبل از این بازی 14 امتیاز و جهش ترابری تنها هفت امتیاز در کارنامه داشتند و هر دو تیم شدیدا به دنبال پیروزی در این بازی بودند.



اگر چه با قیاس کردن موقعیت دو تیم از نظر بازیکن و بسیاری موضوعات دیگر می شد از همان لحظات آغازین بازی تیم مهرام را برنده این دیدار حساس از هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور دانست اما جهش ترابری لحظه ای از جدال با حریف خود دست نکشید اما زورش به مهرام نرسید.



در این مسابقه برتری پر گل مهرام تهران برابر جهش ترابری قم در حالی رقم خورد که جهش ترابری قم بعد از اینکه در کوارتر دوم با حساب 21 بر 12 از حریف قدرتمند خود پیش افتاد، مهرام را مجبور کرد تا در ادامه مسابقه بر امتیازات اندوخته خود افزوده و در نهایت برتری با اختلاف 36 امتیاز را در جدال با جهش ترابری قم ایجاد کند.



بعد از باخت به بانک سامان تهران در هفته نخست، شکست برابر تیم ذوب آهن اصفهان در هفته چهارم و مغلوب شدن برابر تیم لوله سبز آ اس شیراز در هفته ششم از دور رفت رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، باخت مقابل مهرام تهران چهارمین شکست خانگی جهش ترابری در مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور بود.



نماینده قم در خارج از خانه نیز به ترتیب به تیم های شهرداری گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، صنایع پتروشیمی بندر امام و حفاری اهواز باخته است و در شرایط فعلی تنها هشت امتیاز در کارنامه دارد و در رده آخر جدول جای گرفته است.