نوبت سخنرانی به صاحبان جلسه نرسید/ نمره مردودی خانه مطبوعات کردستان در اولین آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هم اندیشی مطبوعات غرب کشور روز پنج شنبه به میزبانی استان کردستان در سنندج برگزار شد و در اقدامی جالب توجه بخش زیادی از زمان جلسه به سخنرانی مدیران دولتی اختصاص یافت و زمان کافی برای مطرح کردن خواسته های فعالان این عرصه فراهم نشد.

در نخستین هم اندیشی یک روزه مطبوعات غرب کشور که با حضور کارشناسان مطبوعات، مدیران مسئول و سردبیران نشریات محلی، رئیس و مدیر خانه مطبوعات استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان و کردستان برگزار شد، قرار بود که مهمترین مسائل و مشکلات موجود در راستای فعالیت های مطبوعاتی در این خطه از کشور مورد بررسی قرار گیرد که البته مسائل زیادی مطرح شد ولی نوبت به مطرح کردن این مشکلات نرسید.

در این هم اندیشی که به همت خانه مطبوعات استان کردستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار شد، در ابتدا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سخنرانی کرد و سپس نوبت به مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان رسید و نفر سوم سخنرانان نیز معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بود تا مدیران دولتی به بیان خواسته های خود از مطبوعات بپردازند که البته هیچ اعتنایی به خواسته های مطبوعات از دولت نیز نکردند.

در این نشست که عنوان آن هم اندیشی مطبوعات غرب کشور نام گذاشته شده بود، معاون فرهنگی و اجتماعی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان هم سخنرانی کرد و در اقدامی قابل توجه باز هم این کارشناسان دولتی فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای حاضر در این نشست بودند که سخنرانی و اقدام به ارائه گزارش کردند.

در حالی که برنامه از ساعت 10 صبح آغاز شده بود و بعد از گوش دادن حاضران به هشت سخنرانی توسط مدیران دولتی استان کردستان و همچنین کارشناسان مطبوعات اداراه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های شرکت کننده تازه نوبت به صاحبان اصلی جلسه رسید که بعد از خستگی سه ساعته خواسته های خود را مطرح کنند.

البته نکته جالب توجه در این هم اندیشی سخنرانی مسئولان دولتی و ترک سالن از سوی آنها بود نکته ای که رئیس خانه مطبوعات استان کرمانشاه نیز نسبت به آن انتقاد کرد و گفت: مسئولان می خواهند ما حرفهای آنها را گوش دهیم ولی وقتی که نوبت به ما می رسد آنها جلسه را ترک می کنند.

بعد از ارائه گزارش مدیران و روسای خانه مطبوعات استان های شرکت کننده در این همایش، مدیر مسئول هفته نامه سیروان از استان کردستان، روزنامه همدان پیام از استان همدان، مدیر مسئول روزنامه آفتاب لرستان از استان لرستان، مدیر مسئول هفته نامه بیستون از استان کرمانشاه و مدیر مسئول هفته نامه نجوای ایلام از استان ایلام نیز حداقل زمانی در اختیار داشتند تا خواسته های خود را مطرح کنند.

جالب ترین نکته ای که بیش از هر مورد دیگری به چشم می خورد حضور حداقلی مدیران مسئول و سردبیران نشریات محلی استان کردستان در این نشست بود در حالی که از سوی کارشناس مطبوعات کردستان آمار بالای 30 نشریه محلی در این استان اعلام شده بود ولی به زحمت شمار فعالان نشریات محلی کردستان حاضر در این جلسه به هشت نفر می رسید و البته تمامی اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات کردستان نیز زحمت حضور در این جلسه را به خود نداده بودند.

هر چند که به گفته مسئولان و متولیان برگزار کننده این نشست قرار بود که این هم اندیشی به محلی برای بررسی وضعیت مطبوعات محلی غرب کشور تبدیل شود که بخش زیادی از آن به سخنرانی های مسئولان دولتی اختصاص یافت و زمانی که نوبت به صاحبان اصلی جلسه رسید نه زمانی باقی مانده بود و نه حوصله ای برای بیان خواسته ها و مشکلات حوزه مطبوعات.

از جمله دیگر نکات برجسته در نخستین هم اندیشی مطبوعات غرب کشور، اقدامات قابل توجه خانه مطبوعات استان های ایلام، لرستان، همدان و کرمانشاه بود که مدیران و روسای خانه مطبوعات این چهار استان از فعالیت های چشمگیر این خانه برای حمایت از خبرنگاران خبر می دادند این در حالی است که گزارش عملکرد خانه مطبوعات کردستان سفید بود و راه اندازی تعاونی مسکن هنرمندان به همت مسکن و شهرسازی در سال 87 تنها اقدامی بود که رئیس خانه مطبوعات کردستان آن را جزو فعالیت های این خانه عنوان می کرد این در حالی است که در این تعاونی مسکن نیز کمتر از 30 خبرنگار کردستانی عضویت دارند و بقیه افراد هنرمند هستند.

عدم تامین مکان و فضای مناسب برای برگزاری این نشست از جمله دیگر نکاتی بود که از سوی مدیر مسئول هفته نامه سیروان نیز مورد انتقاد قرار گرفت و عطاالله قادری گفت: می بایست که متولیان این برنامه پذیرایی و استقبال بهتری از فعالان مطبوعات محلی در استان های غرب کشور به عمل می آوردند.

در حالی در پایان برنامه بیانیه ای از سوی فعالان مطبوعات غرب کشور به وسیله مدیر خانه مطبوعات کردستان قرائت شد که شرکت کنندگان حاضر در این نشست از نحوه تنظیم این بیانیه پایانی اظهار بی اطلاعی می کردند و از متن آن اطلاعی نداشتند.

به هر حال نخستین نشست مطبوعات غرب کشور که به هیچ عنوان نمی توان نام آن را هم اندیشی گذاشت برگزار شد، ولی می طلبد که مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اعضای هیئت رئیسه خانه مطبوعات کردستان در برنامه های بعدی هماهنگی بهتری برای برگزاری این گونه نشست ها داشته باشند تا در آن بتوان نتیجه ای کسب کرد و مشکلی از وضعیت مطبوعات محلی را درمان کرد.