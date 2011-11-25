رشته های پرمتقاضی بورس داخل دکتری/ مهمترین مشکلات بورسیه ها

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعداد کل بورسهای دکتری داخل، گفت: تعداد کل بورسهای داخل 2 هزار و 216 نفر است که شامل مربیان و دانشجویان دکتری هستند. در سال 88 تنها 81 مربی، در سال گذشته 79 مربی و در سال 90، 244 مربی موفق به اخذ پذیرش داخلی بورسیه دکتری شدند.

وی با اشاره به تعداد مربیان شاغل به تحصیل در بورس داخل دکتری از سوی دانشگاههای مختلف، افزود: در سال جاری، 197 نفر مربی دانشگاههای دولتی برای بورس داخل پذیرفته شدند که از ناحیه وزارت علوم حمایت مالی می شوند، 13 مربی از دستگاههای اجرایی که هزینه آنان توسط دستگاههای مربوطه پرداخت می شود، 16 مربی دانشگاه آزاد که 50 درصد هزینه های آنان را وزارت علوم و 50 درصد باقیمانده را دانشگاه آزاد پرداخت می کند و 18 مربی از موسسات غیرانتفاعی برای ادامه تحصیل در بورس داخل دکتری پذیرفته شدند.

به گفته مدیر کل بورس و امور دانشجویان داخل وزارت علوم، بیشترین پذیرفته شدگان ادامه تحصیل در بورس دکتری داخل علاقمند به تحصیل در رشته های فنی مهندسی، معارف، تربیت بدنی، کشاورزی، علوم انسانی، علوم پایه و هنر هستند.

مسلمی نائینی با اشاره به مهمترین مشکلات بورسیه های داخل دکتری، خاطرنشان کرد: بیشترین مشکلات مربیان درباره پرداخت ماهانه مقرری بود. مقرری این مربیان هر شش ماه یک بار پرداخت می شود در حالیکه عملی شدن این تقاضا به این زودی برای ما امکان ندارد و لازم است با بخش مالی وزارت علوم رایزنی شود.

حمایتهای بیمه ای، عدم آشنایی با قوانین دانشگاهها و انجام پروژه های تحقیقاتی متناسب با نیاز کشور به گفته مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم از دیگر مشکلات پذیرفته شدگان در بورس دکتری داخل است.