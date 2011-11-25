سخنان لنکرانی در مورد مجلس، رئیس جمهور، جریان انحرافی و اصولگرایان

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی در همایش "مجلس ایده‌آل در دهه چهارم انقلاب اسلامی" که در مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد با اشاره به اینکه مجلس آینده باید در جایگاه بلندی باشد که آرمانها و ارزشهای دینی را ترویج کند، تصریح کرد: این توقع از مجلس وجود دارد که به اوامر صریح رهبری لبیک بگوید.



وی تاکید کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی همواره مورد طمع همه جریانهای سیاسی خواهد بود و جریانهای مختلف به لحاظ اینکه در پیشگاه ملت منفور شدند ممکن است با نقاب و پیچیده ظاهر شوند.



وی تاکید کرد: جریان فتنه و سران منفور آن می‌دانند که در بین مردم هیچ جایگاهی ندارند و مردم به آنها محل نمی‌گذارند و طبیعی است که این افراد حضورشان در انتخابات را به صورت پیچیده دنبال می‌کنند.



به گفته باقری لنکرانی برخی اصلاح طلبان به صورت پنهان وارد صحنه انتخابات شدند و این افراد شعارهای غیرحساس برانگیز که چهره تعادلی و معقولی از آنها نشان دهد را بیان می‌کنند.



عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به حضور گروه‌های انحرافی در انتخابات آینده مجلس اظهار داشت: گروه‌های انحرافی برای شرکت در این انتخابات به هیچ وجه نخواهند گفت که از طرفداران "الف ر میم" هستند -همان‌هایی که می‌گویند دنبال مکتب ایرانی هستند- بلکه به صورت پیچیده به میدان می‌آیند.



وی افزود: در برابر این پیچیدگی‌ها اگر عده‌ای حواسشان به قدرت و حضور در مجلس شورای اسلامی باشد قطعا شکست خواهند خورد.



پیچیدگی انتخابات آینده زیاد است



وی ادامه داد: گاهی از این مسئله تاسف می‌خورم که جلساتی که به عنوان اجتماعی و سیاسی برگزار می‌شود به جای اینکه به ارزشها توجه شود، به بدگویی دیگران تبدیل می شود.



وی با بیان اینکه انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی از آزمون‌های سخت و دشوار است گفت: دلیلش این است که پیچیدگی‌های این انتخابات زیاد است و افراد و گروه‌ها حرف دلشان را نمی‌زنند بلکه با نقاب وارد عرصه می‌شوند.



عضو شورای مرکزی جبهه پایداری تاکید کرد: این افراد در ظاهر حرفهای زیبا می‌زنند ولی باید دید در عمل چگونه رفتار می‌کنند.



باقری لنکرانی با اشاره به خانه‌نشینی احمدی‌نژاد گفت: کسی که می‌گوید من طرفدار و تابع رهبری هستم 11 روز خانه‌نشینی را یک جور توجیه می‌کند و کسی که دو سال تاخیر در طرح نظارت بر نمایندگان را توجیه می‌کند، ما می‌گوییم شما در عمل خوب ولایت مداری نکردید.



نگران انتخابات هستیم



وی با بیان اینکه ما نگران انتخابات هستیم تاکید کرد: نگرانی ما این است که گفتمان فعالیت‌های اجتماعی از گفتمان عقیدتی خارج شود.



وی ادامه داد: ما نگرانیم برای اینکه حضور برخی افراد در قوای مجریه و مقننه و نسبت سخنان آنها با عمل به تکلیف مداری از شفافیت برخوردار نیست و شواهدی را می‌بینیم که اشکالاتی را به وجود می‌آورد.



باقری لنکرانی تاکید کرد: این چه کاری است که همه تلاشمان را بر روی این مسئله بگذاریم که فلانی که از ماست "آری" و فلانی که از ما نیست "نه". حجت شرعی این است که اول گفتمان و وظیفه را ترویج کنیم، بعد بگوئیم کسی که شرایط این گفتمان را دارد وارد مجلس شود.



جبهه پایداری انتخاباتی نیست



باقری لنکرانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جبهه پایداری در انتخابات مجلس لیست جداگانه ارائه خواهد کرد؟ اظهار داشت: این موضوع مکرر توسط اعضای جبهه پایداری بیان شده است که این جبهه یک جبهه انتخاباتی نیست.



وی با بیان اینکه ما 5 بیانیه رسمی صادر کردیم که 5 درصد حرفهای این بیانیه‌ها در مورد انتخابات نیست، بیان داشت: محتوای 5 درصد این بیانیه‌ها این است که فضای کشور را زود انتخاباتی نکنید چراکه عوارض دارد و قوه مجریه فشل می‌شود.



عضو شورای مرکزی جبهه پایداری ادامه داد: جبهه پایداری در انتخابات مجلس حرف دارد و حرفهای اصلی این جبهه مربوط به گفتمان است. ما می‌گوئیم مجلس را برای چه می‌خواهیم و در مجلس چه کار کنیم.



وی در مورد اعلام لیست جداگانه‌ای از کاندیداهای انتخابات مجلس اظهار داشت: در این زمینه هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم.



باقری لنکرانی گفت: ما موافق این هستیم که اصولگرایان با پرچم واحد در انتخابات حضور پیدا کنند اما در کنار این تاکید می‌گوئیم که پرچم واحد باید واقعا اصولگرایانه باشد نه اینکه به اسم اصولگرایی در مورد برادر ارجمندی توجیه کنیم که در موضوع فتنه موضع نگرفته است چرا به او گیر می‌دهید.



وی ادامه داد: حرف ما این است که برادر خوبی که سوابق ارزشمندی دارد وقتی در سال 88 در برابر صحبت‌های آشکار کارش را انجام نداد از کجا مطمئن باشیم که در آینده می‌تواند به تکلیفش عمل کند. دوستان می‌گویند این افراد نفهمیدند، ما می گوئیم از کجا بدانیم که بعدها بفهمد.



الزام همراهی با جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو است



باقری لنکرانی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد پیش‌بینی از وحدت اصولگرایان تصریح کرد: دوستان گفتند می‌خواهیم با هم همراه باشیم؛ عرض جبهه پایداری این بود که ما از این همراهی استقبال می‌کنیم ولی الزام آن گفتگو است.



وی اضافه کرد: این رفتار وحدت‌بخشی تلقی نمی‌شود که بگوئیم "همین که ما گفتیم را قبول کنید و به انتقادات شما توجهی نمی‌کنیم".



وی با بیان اینکه نگرانی ما کماکان برقرار است، بیان داشت: باید گفتمان را ترویج کنیم، به نحوی که متناسب با آن باشد. نمی‌توانیم این گفتمان را از هر سازوکاری ترویج کنیم.



باقری لنکرانی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم از افرادی که در صحنه‌های اخیر نمره خوبی نگرفتند به عنوان پیشانی کار استفاده کنیم.



جریان انحرافی با نقاب‌های مختلف وارد انتخابات می‌شود



عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص حضور جریان انحرافی در انتخابات آینده اظهار داشت: این جریان مثل بقیه جریان‌های سیاسی کشور تلاش دارد که در این صحنه حضور جدی داشته باشد و حتما با نقاب‌های مختلف به میدان خواهند آمد.



وی اضافه کرد: باید در برابر جریان انحرافی مدبرانه حرکت کنیم و فضای کار را از آنها بگیریم.



باقری لنکرانی تاکید کرد: یکی از کارهایی که جریان انحرافی دنبال می‌کند این است که نقاط ضعف افراد را احصا کردند و تلاش می‌کنند بمب‌های خبری ایجاد کنند و یکی از راه‌ها این است که از افراد مسئله‌دار به عنوان پیشانی کار استفاده نکنیم.



وی با بیان اینکه اگر از افراد مسئله‌دار استفاده کنیم در راستای نقشه آنها حرکت کردیم تاکید کرد: برخی توفیقات اندکی که جریان انحرافی در جذب جوانان پیدا کرد ناشی از اشتباهاتی بود که برخی دوستان مرتکب شدند و همین امر باعث شد عده‌ای مسیر را گم کنند. ما باید حواسمان جمع باشد و راه را گم نکنیم.



اعضای جبهه پایداری در لغو مصوبه حقوق مدیران سیاسی نقش داشتند



عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در پاسخ به سئوال دیگری در مورد حضور برخی اعضای جبهه پایداری در مصوبه جدید مجلس پیرامون حقوق مدیران سیاسی تصریح کرد: ما هیچ ادعایی نداریم که اعضای جبهه پایداری معصوم هستند و اشتباه نمی‌کنند؛ مهم جریان گفتمانی است و این شجاعت را داریم که اگر اعضای جبهه در موضوعی اشتباه موضع‌گیری کنند اعلام کنیم که اشتباه است.



وی ادامه داد: در مورد استفساریه مجلس باید گفت که نقطه منفی کار این است که چرا وقت مجلس این گونه هزینه شود؟ چرا چنین موضوعاتی بتواند حد نصاب امضا را در صحن مجلس کسب کند و به عنوان طرح در جلسه مطرح شود و فوریت آن رأی بیاورد.



وی با بیان اینکه این حرکت سینوسی محل بحث است، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم مجلس آینده دچار این حوادث نشود.



باقری لنکرانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها، اصل 44 قانون اساسی و برخی امور دیگر که مربوط به قوانین پایه‌ای می‌شود عملکرد خوبی داشته است اما در برخی جاها وقت را تلف کرده است.



وی ادامه داد: در موضوع اخیر جبهه پایداری عملکرد خوبی داشت و در لغو مصوبه برخی افراد تلاش کردند که به اسم اعضای جبهه پایداری نباشد. اشکالی ندارد مهم لغو آن بود که صورت گرفت.



از اصول کوتاه نمی‌آئیم



باقری لنکرانی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از طلاب که به دیدار اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با مقام معظم رهبری و تاکید رهبری بر همراهی با ریاست مجلس و حفظ وحدت و اغماض در برخی امور اشاره کرد، گفت: دوستان در آن جلسه به مدیریت مجلس انتقاد داشتند، مقام معظم رهبری فرمودند کسی که رئیس مجموعه است با او تعامل داشته باشید و حمل بر صحت کنید.



وی گفت: برخی‌ها خواستند از این صحبت استفاده کنند که باید در فضای گفتمانی از برخی اصول کوتاه بیائیم، در حالی که از فرمایشات مقام معظم رهبری این استنباط نمی‌شود، بلکه در کارهای جمعی برای پیشبرد کار مملکت باید همدیگر را تحمل کنیم. معنای آن این نیست که رفوزه‌های فتنه و سایر موضوعات ادعا کنند که نسبت به ما اغماض صورت گیرد و در پیشانی یاران انقلاب اسلامی خود را ببینند.



وی با بیان اینکه تعامل لازمه کار جمعی است، بیان داشت: در بحث اصولگرایی فعلی حرف ما این است که بنشینیم با همدیگر حرف بزنیم، نمی‌شود که شما بگوئید هر چه ما می‌گوئیم شما قبول کنید.



در انتخابات کاندیدا نمی‌شوم؛ از آخرتم می‌ترسم



عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در پاسخ به سئوال دیگری که از او پرسیده شد حجت‌الاسلام آقاتهرانی اعلام کرد اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری در انتخابات آینده مجلس شرکت نمی‌کنند، آیا این رویکرد جبهه کماکان ادامه دارد؟ تصریح کرد: آقای آقاتهرانی گفته بود که بنده نمی‌خواهم کاندیدا شوم. تعدادی از اعضای جبهه از جمله بنده نیز بنای دواطلبی نداریم. دلیلش این است که بنده در توان خودم نمی‌بینم، از آخرت خودم می‌ترسم که شاید نتوانم هم دین را حفظ کنم و هم کارها را به خوبی انجام دهم.



وی ادامه داد: برخی‌ها لیستی از اعضای شورای مرکزی تهیه کردند که آقای آقا تهرانی گفته اینها در انتخابات کاندیدا نمی‌شود و اگر این افراد کاندیدا شدند آقاتهرانی دروغ گفته. اینها بازی‌هایی است که برخی افراد در می‌آورند.



وی با بیان اینکه حرف اصلی این است که ما به دنبال کاندیداتوری خودمان نیستیم گفت: به ما گفتند 7 نفر از نمایندگان مجلس از حوزه انتخابیه تهران برای شما باشد؛ حرف ما این است که همه 30 نماینده تهران باید برای ترویج گفتمان به مجلس راه پیدا کنند.



حق نداریم خودمان را در جایگاه تئوریسین‌های دینی قرار دهیم



باقری لنکرانی در پاسخ به سئوالی در مورد سحر و جادو در خصوص احمدی‌نژاد اظهار داشت: نکته‌ای که برای ما حائز اهمیت است این است که ما دین و باورهایمان را از حوزه می‌گیریم و تاکید داریم که ما در سه قرن گذشته عمده جریانهای انحرافی که در تاریخ کشور و تشیع می‌بینیم ریشه مهم آنها حرکت جدای از روحانیت و اسلام منهای روحانیت بوده است و این برای ما نقطه تمایزبخش است.



وی ادامه داد: ما حق نداریم حتی اگر در بالاترین اقبال مردمی باشیم خودمان را در جایگاه تئوریسین دینی قرار دهیم.



وی گفت: هر کس که توسل به سحر و ساحری دارد ضمن اینکه کار حرامی انجام می‌دهد، مهمتر از آن، این نوع نگاه به مسائل سیاسی کاشف از این است که پیروزی برای این آقا یا خانم خیلی مهم است و از هر روشی برای پیروزی استفاده می‌کند.



کسی به رئیس جمهور نسبت فراماسونری نداده است



باقری لنکرانی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد نسبت‌دادن فراماسونری به رئیس جمهور گفت: من نشنیدم که کسی به رئیس جمهور نسبت فراماسونری بدهد.



وی ادامه داد: جریان فراماسونری یک جریان فرهنگی است که پشتوانه فرهنگی تمام انحرافاتی است که به صورت برنامه‌ریزی شده در قرون گذشته در جهان اسلام پیگیری شده است.



وی گفت: برخی از همان خطوطی که فراماسونرها برای کمرنگ‌کردن دین طی کردند در برخی گفته‌ها وجود دارد. ادعا این است که برخی حرکت‌های فرهنگی خواسته یا ناخواسته در چارچوب معماری انحراف است که فراماسونرها به دنبال آن بودند.



باقری لنکرانی با تقدیر از اقدامات بدنه دولت نهم اظهار داشت: یکی از ترفندهایی که جریان حاشیه‌ساز کنار دولت می‌زند این است که این افراد عنوان می‌کنند که عده‌ای در حال تضعیف خدمتگزاران نظام هستند. ما تاکید می‌کنیم با اینکه در دولت نیستیم از زحمات دولت تشکر می‌کنیم اما نقطه ضعف در این است که موضوع خدمتگزاری به عنوان اصل قرار گیرد و ما نمی‌توانیم در برابر مطالبی که مربوط به قوه مجریه نیست از جمله تئوری‌پردازی دینی کوتاه بیائیم.