دانشگاه علوم پزشکی مازندران رتبه برتر ادارات مازندران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه استانداری مازندران با ارزیابی عملکرد 120 دستگاه اجرایی استان 10 دستگاه را به عنوان برتر معرفی کرده است افزود: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندرن در این ارزیابی از10 دستگاه برتر نیز رتبه اول را کسب کرد.

محمد مهدی ناصحی با اشاره به اینکه این رتبه حاصل تلاش تمامی همکاران دانشگاهی، اعضای هیئت علمی، پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و کارکنان دانشگاه بوده است افزود: توجه به نیروی انسانی در بهبود عملکرد برنامه های مختلف در ارتقای کیفیت خدمات دانشگاه تاثیر گذار بوده و سبب افزایش رضایت مندی کارکنان و مردم شده است.

ناصحی در مورد ارتقای شاخصهای عمومی گفت: تکریم ارباب رجوع، نحوه برخورد سازمان با مراجعه کنندگان، پذیرش پیشنهادها و ارتباط با دستگاههای اجرایی استان از مواردی بوده که دانشگاه علوم پزشکی با رعایت آن به این رتبه دست یافته است.

وی، استفاده حداکثری از منابع موجود در بخش بهداشت و درمان و آموزش با به کارگیری تکنیک های مدیریتی را از عوامل دیگر کسب رتبه اول در استان دانست و تصریح کرد: خدمات اروژانس، کاهش میزان مرگ و میر مادر و نوزاد، توجه به آموزش، ارائه خدمات مطلوب آموزشی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، گسترش امکانات بیمارستانی و تجهیزاتی، توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی به تکنولوژی روز از دیگر عوامل افزایش رضایت مندی در این دانشگاه است.

قائم مقام وزیر بهداشت در مازندران با اعلام اینکه شاخص رسیدن اوژانس بر بالین بیمار در استان کاهش یافته است، تصریح کرد: زمان حضور اورژانس بر بالین بیمار در مازندران به حد استاندارد رسیده و تا حدودی از میانگین کشوری به وضعیت مطلوب ‌تری رسیده است.

ناصحی افزود: افزایش متخصصان رشته های مختلف پزشکی و عدالت در گسترش و تجهیز امکانات بهداشتی درمانی در سراسر استان از دغدغه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران جهت ارائه خدمات مناسب به مردم بوده که به ان توجه ویژه ای شده است.

در شورای اداری مازندران که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی کشور در محل استانداری مازندران تشکیل شد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان رتبه اول در بین 10دستگاه برتر استان انتخاب و از سوی وزیر اقتصاد تقدیر شد.