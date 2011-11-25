بصره ناآرام شد / کشته و زخمی شدن 67 نفر در سه انفجار

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العراقیه از کشته و زخمی شدن 67 عراقی در نتیجه وقوع سه انفجار در شمال بصره خبر داد.



این شبکه گزارش داد دست کم 10 نفر در سه انفجاری که در نزدیک یک بازار در منطقه خمسه در شمال بصره رخ داد، کشته شدند.این انفجارها همچنین 57 زخمی به جا گذاشته است.



برخی از قربانیان را نیروهای ارتش و پلیس تشکیل می دهند.

ریاض عبدالامیر مدیر بهداشت بصره اعلام کرد بیمارستانهای دولتی در استان تا کنون، 10 جسد از جمله یک افسر ارشد پلیس و 57 مجروح از جمله معاون فرمانده پلیس بصره را تحویل گرفته اند.



از سوی دیگر، یک منبع در فرماندهی پلیس استان بصره گفت این انفجارها از طریق به کارگیری دو بمب و یک موتورسیکلت بمبگذاری شده رخ داد که دو بمب به طور پیاپی منفجر شد و پس از حضور نیروهای امنیتی در محل وقوع حادثه، موتورسیکلت بمبگذاری شده منفجر شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در پی وقوع این انفجارها، تدابیر امنیتی را در بیشتر مناطق استان بصره تشدید کرده اند.