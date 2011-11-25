به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش سراسری روسای امر به معروف و نهی از منکر حزب موتلفه اسلامی استانها که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، تغییر فرهنگ بدنه جامعه را یکی از مهمترین راهبردهای دشمنان دانست و اظهار داشت: دشمنان به صراحت اعلام می‌کنند که وقتی فرهنگ بدنه جامعه تغییر پیدا کند نفس مسئولان رده بالا در بدنه سرد یخ‌زده نمی‌گیرد.



وی چاپ مجله در مباحث علوم اسلامی برای زیرسئوال بردن اساس تفکر شیعی و تخریب مراجع تقلید در رسانه‌های جمعی را در راستای همین توطئه دشمنان دانست و تاکید کرد: وقتی مرجع تقلیدی نسبت به یک نشریه اظهار نظر می‌کند به جای اظهار ادب و عذرخواهی و نوشتن نامه و اصلاح، علیه آن مرجع موضع‌گیری می‌کنند.



حرکت رندانه برای چاپ خاتون



بادامچیان با انتقاد از چاپ ویژه نامه خاتون گفت: این ویژه ‌نامه برای حجاب و عفاف نیست و آنها بسیار رندانه و زیرکانه این ویژه نامه را منتشر کردند.



قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: امروز چادر سیاه در دنیا به عنوان پرچم استقلال زنان به کار می‌رود و زنان کشور ما به چادر مشکی که شاه را به زانو درآورده ، افتخار می‌کنند.



وی گفت: متاسفانه فرد مورد نظر به جای اینکه عذرخواهی کند به دنبال خاتون 2 و 3 است و وقتی محکومش می‌کنند باز هم بحث می‌کند.



بادامچیان حرمت شکنی،‌ تخریب و جرئت دادن به کسانی که اهل خلاف هستند را از مشکلات این افراد عنوان کرد و افزود: آنها بحث ورود خانم‌ها به ورزشگاه را مطرح می‌کنند که این نوعی فرهنگ شکنی است. یادمان نرود که رضاخان هم مدرسه مختلط را مطرح کرده بود.



وی در مورد طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها گفت: اینکه هر وقت گفته شود خانم‌ها به صورت جداگانه در دانشگاه درس بخوانند موج عظیمی ایجاد می‌کنند که این تفکیک جنسیتی است.



وی فعالیت گروه‌های انحرافی در کشور را جدی دانست و بیان داشت: نظام استکبار و استعمار به ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و بحرانی بودن خود رسیدند و برای جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی هر کاری که بتوانند انجام می‌دهند.



انتقاد از برنامه‌های صداوسیما



بادامچیان با انتقاد از برخی برنامه‌های صداوسیما به نوعی درمسیر اهداف دشمنان است، تاکید کرد: متاسفانه در روزنامه ایران ارگان دولتی ما ویژه‌ نامه آرایه را منتشر می‌کنند که پر از مسائل تجملاتی غربی است.



وی روی کار آمدن عناصر وابسته به مراکز ثروت و قدرت درانتخابات را تهدید دانست و اظهار داشت: برخی‌ها صراحتاً اعلام کردند که یک میلیارد تومان بودجه دراختیار افرادی قرار می‌دهند که با استفاده ازوجهه احمدی‌نژاد و بحث یارانه‌ها 150 نماینده به مجلس بفرستند.



طرح مقامات سیاسی مربوط به زمان شاه بود



بادامچیان طرح حقوق مادام‌العمر برای مقامات سیاسی را مربوط به زمان شاه دانست و تاکید کرد: ما در کشور مقامات نداریم بلکه مسئول داریم و وقتی این طرح در مجلس مطرح شد موجی در مجلس برخاست و استفساریه و تبصره آن لغو شد.



وی طرح این موضوع که مجلس با فشار افکارعمومی این مصوبه را لغو کرد را از بداخلاقی‌های رسانه‌ای عنوان کرد و افزود: ما در مسئله لغو این طرح به افکار عمومی احترام گذاشتیم.



انتقاد از تندروی‌ها



قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با انتقاد از برخی تندروی‌ها تصریح کرد: هر چه مقام معظم رهبری می‌فرمایند تندوری نکنید یک مشت آدم تندرو در مملکت پیدا شدند که حتما در میان آنها نفوذی هم هستند.



وی ادامه داد: یک حرکت عظیم استکباری از رسانه‌های بیگانه، نشریات اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب ایجاد شده تا فرهنگ عمومی در بدنه جامعه ایران تغییر کند و همه امواج از تهاجم، ولی فقیه عادل را نشانه گرفته است.



بادامچیان افزود: متاسفانه از درون زندان مطالبی می‌نویسند و برخی رسانه‌ها این مطالب را منتشر می‌کنند و به همه مقدسات توهین می‌کنند و در نهایت می‌گویند آزادی در ایران وجود ندارد.



وی تاکید کرد: اگرمجلس قوی و ارزشی داشته باشیم طرح تاسیس سازمان امربه معروف ونهی از منکرکه درکمیسیون شوراها متوقف است به راه می‌افتد.